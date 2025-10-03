Temperaturi sub pragul înghețului și ninsori viscolite la munte. Când se mai încălzește vremea

România traversează un episod de vreme extrem de rece pentru această perioadă, cu ploi abundente, ninsori la munte și vânt puternic. Temperaturile au coborât în unele regiuni chiar sub pragul înghețului, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme severă.

Alina Șerban, meteorolog ANM, a explicat că jumătatea de sud a țării este cea mai afectată de vremea rea. Vântul a atins deja 60–70 km/h pe litoral și ar putea depăși 80–85 km/h în Muntenia.

„Pentru jumătatea de sud a țării, episodul acesta va ține și pe parcursul zilei de astăzi cu intensitate destul de mare, aș spune, pentru că vântul va continua să prezinte intensificări puternice în regiunile sud-estice, în mare parte din Muntenia, adică în sudul Moldovei, în zona Dobrogei, cu viteză mai mare”, a explicat meteorologul la Digi24.

În același timp, ploile s-au intensificat, iar cantitățile de apă sunt însemnate. În Oltenia s-au înregistrat deja 40–50 l/mp, iar până la finalul intervalului ploios se pot acumula peste 90 l/mp, iar în Dolj și Olt, chiar 110 l/mp, conform avertizării de cod roșu.

În zonele montane înalte, precipitațiile s-au transformat în ninsoare, iar stratul de zăpadă continuă să crească. Din cauza vântului, ninsorile sunt viscolite, ceea ce îngreunează și mai mult condițiile din aceste regiuni. Temperaturile sunt cu peste 10 grade mai scăzute decât ar fi normal la început de octombrie.

Potrivit ANM, situația meteo se va ameliora treptat din această seară. Vântul va pierde din intensitate, ploile se vor retrage spre nordul și centrul țării, iar treptat temperaturile vor crește.

Dacă vineri vremea rămâne deosebit de rece, de mâine maximele vor ajunge la 14–15 grade, urmând ca în zilele următoare să se apropie chiar de 20 de grade, ușor peste acest prag în sudul țării.

„Acest episod a venit și cu temperaturi deosebit de scăzute, mult mai scăzute decât în mod normal la această dată, cu peste 10 grade, însă de mâine vremea se va ameliora pe măsură ce ploile se vor restrânge ca arie, astfel încât mâine vom mai vorbi de vreme rece pentru această perioadă”, a adăugat meteorologul.

Potrivit acestuia, temperaturile maxime vor urca până la 14-15 grade în zilele următoare. Ulterior, valorile termice vor ajunge la 20 de grade.

Astfel, după un episod de vreme severă care a lovit jumătate de țară, meteorologii anunță că toamna își va intra din nou în drepturi cu temperaturi mai blânde începând de săptămâna viitoare.