România se confruntă cu o amenințare majoră de inundații în orele următoare. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis joi o serie de avertizări de Cod portocaliu și Cod galben, care vor rămâne în vigoare până vineri la miezul nopții. Decizia vine pe fondul ploilor abundente anunțate de meteorologi și a riscului ridicat de propagare a viiturlor pe cursurile de apă din cea mai mare parte a teritoriului național.

Conform datelor oficiale publicate de reprezentanții instituției pe rețelele sociale, riscul cel mai ridicat vizează un număr impresionant de regiuni. Codul portocaliu a intrat în vigoare joi, 11 iunie, de la ora 14:00, și va fi valabil până vineri, 12 iunie, la ora 12:00.

Sunt vizate direct cursurile de apă din județele Alba, Cluj, Hunedoara, Covasna, Harghita, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Olt, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Prahova, Ialomița, Buzău, Vrancea, Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați, Suceava și Botoșani. În aceste zone, cantitățile de precipitații pot provoca probleme severe la nivel local.

În paralel, o alertă de Cod galben acoperă o suprafață și mai extinsă a țării. Acest avertisment a început joi la amiază, la ora 12:00, și se va încheia vineri la ora 24:00. Lista județelor monitorizate atent de autorități include Maramureș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Hunedoara, Arad, Harghita, Mureș, Alba, Brașov, Sibiu, Timiș, Gorj, Covasna, Vâlcea, Argeș, Olt, Dolj, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Prahova, Ialomița, Buzău, Brăila, Vrancea, Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați, Suceava și Botoșani.

De asemenea, hidrologii precizează că Dobrogea nu va fi ocolită de probleme. Pentru județele Constanța și Tulcea, Codul galben va fi activ exclusiv pe parcursul zilei de vineri, 12 iunie, în intervalul orar 10:00 - 24:00.

Fenomenele prognozate de specialiști pot genera situații de urgență extrem de rapid. Se anticipează scurgeri masive de apă pe versanți, torenți și pâraie, dar și formarea unor viituri rapide pe râurile de dimensiuni mici. Aceste procese hidro-meteorologice pot conduce la inundații locale și la creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor apelor, existând un pericol real ca cotele de apărare să fie depășite.

Din cauza ariei extrem de vaste afectate de aceste fenomene extreme, autoritățile fac un apel ferm la responsabilitate și vigilență din partea cetățenilor.

„Având în vedere extinderea geografică a avertizării, care acoperă zone din nordul, centrul, vestul, sudul, estul şi sud-estul României, populaţia este rugată să manifeste prudenţă sporită în apropierea cursurilor de apă şi în zonele predispuse la acumulări de apă. Se recomandă evitarea traversării râurilor, pâraielor sau a sectoarelor inundabile, protejarea bunurilor aflate în zone expuse riscului de inundaţii şi urmărirea permanentă a informaţiilor şi avertizărilor transmise de autorităţile competente”, recomandă hidrologii.