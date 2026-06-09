Hidrologii au emis marți o avertizare Cod galben de inundații valabilă până miercuri dimineață pe râuri din zece județe ale țării, din cauza precipitațiilor prognozate și a creșterii debitelor pe mai multe cursuri de apă.

Avertizarea intră în vigoare marți, 9 iunie, la ora 12:00 și expiră miercuri, 10 iunie, la ora 08:00. Specialiștii avertizează că există risc de viituri rapide pe râurile mici, scurgeri importante de pe versanți și posibile inundații locale în zonele vizate.

Potrivit hidrologilor, sunt vizate râuri din bazinele hidrografice:

Râul Doamnei – județul Argeș;

Dâmbovița – județele Argeș, Dâmbovița, Ilfov și Călărași;

Ialomița – județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov;

Prahova – județele Prahova și Ialomița;

Buzău – județele Buzău și Prahova;

Râmnicu Sărat – județele Vrancea și Buzău;

râurile din Dobrogea – județele Constanța și Tulcea.

În total, avertizarea vizează zece județe: Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Călărași, Prahova, Buzău, Vrancea, Ialomița, Constanța și Tulcea.

Hidrologii precizează că, pe fondul ploilor estimate în următoarele ore și al propagării apei pe cursurile râurilor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie.

De asemenea, sunt posibile viituri rapide pe râurile mici, care pot genera inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele cursuri de apă din bazinele hidrografice afectate. În anumite sectoare există riscul depășirii cotelor de atenție.

Avertizarea hidrologică este emisă în contextul episoadelor de vreme instabilă anunțate de meteorologi pentru mai multe regiuni ale țării.

În paralel, Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în mai multe județe.

Autoritățile recomandă populației din zonele expuse să urmărească informațiile oficiale și să evite traversarea cursurilor de apă sau deplasările în zonele cu risc de acumulări rapide de apă.