O ploaie de jumătate de oră poate provoca inundații rapide în unele orașe, chiar dacă nu este vorba despre un fenomen meteo extrem, potrivit ipcc.ch.

Specialiștii explică faptul că, în multe cazuri, problema nu este doar cantitatea de apă căzută, ci și modul în care sunt construite și întreținute zonele urbane.

După episoadele de ploi torențiale din ultimii ani, mai multe orașe din Europa și din România s-au confruntat cu străzi transformate în râuri, subsoluri inundate și trafic blocat în doar câteva zeci de minute.

Fenomenul este influențat de mai mulți factori care acționează simultan și cresc riscul de acumulare rapidă a apei.

Sistemele de canalizare pluvială sunt proiectate să preia un anumit volum de apă într-un interval de timp. Atunci când intensitatea precipitațiilor depășește capacitatea rețelei, apa nu mai poate fi evacuată suficient de repede și începe să se acumuleze pe carosabil și în zonele joase.

În multe orașe, o parte din infrastructură a fost construită cu zeci de ani în urmă, când episoadele de ploi foarte intense erau mai rare. Dezvoltarea urbană și creșterea suprafețelor construite au pus o presiune suplimentară asupra acestor sisteme.

Suprafețele impermeabile, precum asfaltul, betonul și parcările, nu permit apei să se infiltreze în sol. În schimb, apa se scurge rapid spre gurile de canalizare.

Dacă acestea sunt insuficiente, înfundate cu frunze sau deșeuri ori nu pot prelua debitul, apa începe să băltească și să inunde străzile. Zonele cu puține spații verzi sunt, în general, mai vulnerabile la astfel de situații.

Potrivit comunității științifice și organizațiilor internaționale, încălzirea globală contribuie la intensificarea precipitațiilor extreme. O atmosferă mai caldă poate reține mai multă umiditate, iar atunci când aceasta este eliberată, ploile pot deveni mai abundente într-un interval foarte scurt.

Acest tip de precipitații pune la încercare infrastructura urbană și crește frecvența inundațiilor de scurtă durată, inclusiv în localități care nu erau afectate în trecut.

Orașele construite în văi sau în zone cu diferențe de nivel pot acumula rapid apa în punctele cele mai joase. De asemenea, dezvoltarea imobiliară reduce adesea suprafețele naturale care absorb apa, iar aceasta ajunge mai repede în rețeaua de canalizare.

În unele cazuri, extinderea cartierelor și construirea de noi drumuri nu este însoțită de modernizarea sistemelor de drenaj, ceea ce favorizează apariția inundațiilor locale.

Specialiștii recomandă modernizarea rețelelor de canalizare, extinderea spațiilor verzi și utilizarea unor soluții de tip „oraș-sponge”, care permit reținerea și infiltrarea apei în sol. Acestea includ pavaje permeabile, grădini de ploaie, bazine temporare de retenție și plantarea de arbori.

În paralel, întreținerea periodică a gurilor de scurgere și adaptarea infrastructurii la noile condiții climatice pot limita efectele ploilor torențiale.