Dughin recomandă mutarea populației din Rusia la sate

Propagandistul rus Alexandr Dughin, considerat un ideolog apropiat de Vladimir Putin, și-a exprimat temeri legate de un posibil război nuclear. El consideră că o confruntare a Rusiei cu Occidentul este inevitabilă și le recomandă oamenilor să se mute din marile orașe la sate.

Dughin este de părere că megapolisurile vor deveni ținte prioritare într-un eventual conflict, în timp ce armele nucleare nu ar putea fi folosite împotriva fiecărui sat.

„Și dacă întreaga populație este distribuită, nu vor bombarda fiecare sat cu arme nucleare, cu siguranță nu. Așa că desființați această mafie a construcțiilor! Și trebuie să luăm o decizie cu privire la relocarea orașelor. Este o chestiune de voință politică, nimic mai mult”, a afirmat propagandistul.

Totodată, Alexandr Dughin propune ca în clădirile mari din orașe să „trăiască” roboții și calculatoarele. Potrivit acestuia, pentru a crește demografia Rusiei este necesar ca oamenii să se mute în mediul rural.

„Sociologia și demografia arată clar că persoanele care dețin propriile case și terenuri, chiar dacă acestea sunt mici sau, chiar mai bine, mari, au incomparabil mai mulți copii decât cei din orașe. Aceasta este pur și simplu o lege de neclintit. Prin urmare, dacă vom continua construcțiile de clădiri înalte și consolidarea populației în megalopolisuri, nu vom rezolva această problemă”, a susținut Alexandr Dughin.

Conform viziunii sale, dacă proiectul de relocare a marilor orașe ar fi pus în aplicare, nu ar mai exista „nici Moscova, nici Sankt Petersburg, nici Ekaterinburg”, iar oamenii s-ar muta la țară pentru a trăi liniștiți.

Afirmațiile lui Dughin vin într-un context de tensiuni geopolitice ridicate și reflectă o viziune radicală asupra viitorului demografic și de securitate al Rusiei, în care decentralizarea populației este prezentată atât ca măsură de protecție în caz de război nuclear, cât și ca soluție pentru creșterea natalității.