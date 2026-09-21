Senatul a votat, în calitate de for decizional, proiectul de lege prin care orașul Voluntari din județul Ilfov este declarat oficial municipiu. Inițiativa legislativă a primit 90 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă și 3 abțineri. „Oraşul Voluntari, judeţul llfov, se declară municipiu”, prevede textul legii adoptate.

După finalizarea procedurii de vot, parlamentarii au transmis un mesaj comunității locale: „Urăm municipiului Voluntari viață lungă și prosperitate”.

Deoarece proiectul trecuse anterior și de Camera Deputaților, documentul urmează să fie trimis președintelui României pentru promulgare. După publicarea în Monitorul Oficial, Voluntari va deveni, în mod oficial, primul municipiu din județul Ilfov.

Conform datelor furnizate de inițiatorii proiectului și colectate de la primăria locală în anul 2026, localitatea îndeplinește toate condițiile legale pentru schimbarea rangului administrativ. Statusul de municipiu permite accesul la fonduri mai mari și alocări bugetare superioare pentru dezvoltarea infrastructurii, a rețelelor de utilități, a școlilor și a altor proiecte locale.

În prezent, populația localității numără 49.417 de locuitori. În privința utilităților publice, 99,49% din locuințe sunt racordate la rețeaua de apă, iar 99,02% beneficiază de canalizare. De asemenea, sistemul de încălzire centrală este prezent în 84,07% din gospodării.

Sectorul de sănătate și spațiile verzi depășesc pragurile minime impuse de lege. În localitate există 25 de paturi în spitale la mia de locuitori, comparativ cu cerința minimă de 10 paturi. Numărul cadrelor medicale ajunge la 2,34 medici la 1.000 de locuitori, iar suprafața spațiilor verzi este de 220 de metri pătrați pe cap de locuitor.

Parcursul administrativ al localității include mai multe consultări populare organizate de-a lungul timpului. În anul 2004, cetățenii din Voluntari au votat în cadrul unui referendum pentru declararea orașului ca municipiu. Mai târziu, în anul 2009, locuitorii s-au exprimat prin vot pentru transformarea localității în Sectorul 7 al Capitalei.

Executivul condus de Ilie Bolojan nu a susținut însă inițiativa de transformare în municipiu, argumentând că consultarea populară de acum aproape 22 de ani nu mai corespunde realității demografice actuale.

Reprezentanții Guvernului au punctat că între anii 2004 și 2026 au avut loc „schimbări demografice semnificative”, iar populația a crescut într-un ritm alert. Din acest motiv, „aproximativ jumătate din populația actuală a orașului nu și-a exprimat votul la referendum”. Poziția Guvernului a fost că atragerea statutului de municipiu ar fi necesitat organizarea unui nou referendum local pentru validarea opțiunii cetățenilor de astăzi.