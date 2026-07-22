PSD a părăsit guvernarea, iar miniștrii, secretarii de stat și prefecții și-au făcut imediat bagajele și au părăsit funcțiile cheie. Loviturile dintre PSD și PNL-USR curg zilnic. Oamenii PSD sunt schimbați pe bandă rulantă. O singură piesă grea și-a păstrat biroul: Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților.

Partidele își ascut deja săbiile, iar presiunile cresc de la o zi la alta. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a ținut să îi transmită un avertisment dur lui Grindeanu: partidul condus de George Simion va pune umărul la executarea sa politică din Parlament, dacă liderul PSD va continua atacurile.

„Dacă dânsul vorbește atât de urât despre AUR, prima reacție a parlamentarilor AUR sau reacția lor naturală va fi să voteze orice cerere de demitere a actualului președinte al Camerei Deputaților”, a tunat Peiu, fluturând amenințarea decapitării.

Cu toate aceste presiuni și jocuri de culise, realitatea juridică le dă tuturor calculele peste cap. Sorin Grindeanu este, la acest moment, pur și simplu intangibil.

Istoria recentă și deciziile Curții Constituționale a României (CCR) arată clar că Petrișor Peiu nu are cum să-și ducă la îndeplinire amenințarea. Singurii care îl pot „executa” pe Grindeanu sunt chiar colegii săi din PSD. Iată de ce o nouă majoritate parlamentară se lovește de un zid imposibil de trecut.

Pentru a înțelege blocajul de astăzi, trebuie să ne întoarcem în 2005. După alegerile din 2004, Adrian Năstase preluase șefia Camerei Deputaților. Traian Băsescu, noul președinte de atunci, a forțat schimbarea majorității prin celebra „soluție imorală” prin cooptarea PUR la guvernare. Imediat, Alianța D.A. a declanșat asaltul pentru a-l da jos pe Năstase.

Mutarea a fost blocată la Curtea Constituțională. Judecătorii au hotărât, prin Decizia nr. 62/2005, că propunerea de revocare a președintelui Camerei „nu poate aparține decât grupului care l-a propus”.

Chiar și după ce Puterea a forțat modificarea Regulamentului pentru a-l demite pe Năstase pe motiv de „schimbare a majorității”, CCR a intervenit din nou (Decizia 602/2005), avertizând că schimbarea șefului Camerei la orice bătaie de vânt politic ar crea o „instabilitate instituțională perpetuă”.

Cum a plecat Năstase până la urmă? A demisionat în 2006, dar nu din cauza adversarilor politici, ci fiind silit de propriul partid în celebra „Noapte a cuțitelor lungi” de la Hotelul Confort.

Același scenariu s-a repetat zece ani mai târziu, în 2016, cu Valeriu Zgonea. După ce i-a cerut demisia lui Liviu Dragnea, condamnat în dosarul Referendumul, Zgonea a fost exclus din PSD.

Partidul a vrut să-l zboare de la șefia Camerei, dar s-a lovit de același regulament: doar grupul care l-a propus îl putea revoca. Cum Zgonea nu mai era în niciun grup, PSD a fost nevoit să modifice Regulamentul, prin Eugen Nicolicea și Florin Iordache, pentru a stipula că funcția se pierde dacă președintele este dat afară din fracțiunea parlamentară care l-a susținut inițial.

CCR a validat modificarea, iar Zgonea a picat. Lecția este clară: „lucrătura” eficientă vine doar din interior.

În prezent, Sorin Grindeanu ocupă a treia funcție în stat în baza vechiului protocol al coaliției. Deși PSD nu mai este la putere, Grindeanu refuză categoric să facă un pas în spate.

El a condiționat ironic plecarea sa de cea a șefului Senatului, liberalul Mircea Abrudean, și a invocat direct legitimitatea votului popular: „Prin votul românilor, noi am câștigat alegerile. (...) Domnule, dacă mă schimbă o majoritate de aici, nu o să stau ca Bolojan legat de scaun, da?” a declarat liderul PSD.

Regulamentul actual (art. 21 și 26) este un scut de fier pentru Grindeanu. Președintele Camerei poate fi revocat, dar PROPUNEREA trebuie să fie făcută obligatoriu, în scris, de către liderul grupului parlamentar care l-a propus. Adică, de liderul grupului PSD.

Ce ar putea face o alaință PNL-USR-AUR?

Să modifice Regulamentul Camerei Deputaților. Acest lucru ar necesita o majoritate fragilă de 165 de voturi, adică o alianță greu de digerat PNL-USR-UDMR-AUR.

Să treacă de filtrul CCR. Chiar dacă ar strânge voturile, o astfel de modificare ar fi imediat atacată la CCR, unde deciziile anterioare apără cu dinții stabilitatea președintelui Camerei pe întregul mandat de 4 ani.

Sorin Grindeanu este blindat în funcție. Opoziția poate face zgomot și să lanseze amenințări, dar zarurile sunt aruncate. Până când PSD nu decide să se debaraseze de el, șeful Camerei Deputaților rămâne de neclintit.