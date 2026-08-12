Șeful Statului Major al Forțelor Navale, Mihai Panait, a confirmat că dronele descoperite și ulterior distruse în zona economică exclusivă, mai exact în zona Neptun Deep, au fost de proveniență rusească. În cadrul aceleiași intervenții, oficialul militar a oferit detalii despre amploarea operațiunilor de securizare a apelor teritoriale și despre riscurile la care sunt expuse platformele românești din Marea Neagră.

Potrivit declarațiilor făcute în cadrul unei conferințe de presă, alerta a fost declanșată prin canalele oficiale de monitorizare și cooperare interinstituțională, permițând o reacție rapidă din partea forțelor de intervenție.

„Am avut informaţiile respective primite pe sistemul de informare existent în România, în cadrul interinstituţional, şi am acţionat împreună cu o capabilitate a Gărzii de Coastă Constanţa, cu o platformă navală, cu o navă împreună cu echipa de scafandri de luptă EOD din cadrul Forţelor Navale Române. MRCC Constanţa este cel care a transmis prima informaţie către Forţele Navale Române. Avem o procedură pe care o avem în aplicare, în rutina zilnică, săptămânală, pentru astfel de acţiuni.

S-a acţionat cu profesionalism. Distanţele la zona economică exclusivă, raionul Neptun Deep, zona aceasta platformei Neptun Alpha, unde s-a desfăşurat acţiunea militară de ieri, este la o distanţă apreciabilă. Sunt 80-90 de mile marine, 100 de mile marine, sunt aproape 200 de kilometri”, a declarat şeful Statului Major al Forţelor Navale, Mihai Panait, miercuri, într-o conferinţă de presă, conform Digi 24.

În privința tipului de echipamente utilizate în această acțiune, conducerea Forțelor Navale Române a înlăturat orice semn de întrebare referitor la originea lor.

Întrebat ce fel de drone au fost, Mihai Panait a răspuns: „Au fost drone Gerbera, drone ruseşti. Doar acestea sunt cunoscute a fi de producţie rusească”.

Echipamentele depistate în apropierea platformei Neptun Alpha reprezentau un potențial pericol direct pentru siguranța navigației și a instalațiilor energetice din zonă.

Sute de mine marine distruse de la începutul conflictului

Pe lângă amenințarea reprezentată de aparatele de zbor fără pilot, Marea Neagră rămâne extrem de periculoasă din cauza dispozitivelor explozive în derivă. Bilanțul centralizat de armată arată un număr impresionant de mine neutralizate de la izbucnirea războiului din Ucraina.

Mihai Panait a afirmat că 159 de mine marine au fost distruse în bazinul Mării Negre.

„Avem astăzi un număr de 159 de mine marine descoperite şi distruse în bazinul Mării Negre, în special în partea de vest a Mării Negre. Alături de acest pericol, care este primul pericol din punctul nostru de vedere, al specialiştilor din cadrul Forţelor Navale Române, cel de-al doilea este cel al dronelor aeriene căzute în număr mare, cu fragmente sau intrate în spaţiul aerian căzute pe teritoriul României, în zona de responsabilitate fluvială, în Delta Dunării.

Şi cel de-al treilea pericol, care a apărut cu preponderenţă în ultimii doi ani, este cel al dronelor de suprafaţă, care plutesc, sunt în derivă sau acţionează în acest război din proximitate şi fără să se poată anticipa ele ajung şi în zona de responsabilitate a României, în zona economică exclusivă”, a adăugat Mihai Panait.

Intervenția militară din perimetrul Neptun Deep a fost adusă inițial în atenția publică de conducerea Ministerului Apărării Naționale. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, anunţa că două drone tip Gerbera au fost distruse, marţi după-amiază, de scafandrii Armatei Române în zona economică exclusivă, în zona Neptun Deep. El arăta că MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni, care au confirmat că sistemele nu le aparţin.

Conform precizărilor furnizate de Ministerul Apărării, au fost găsite două sisteme aeriene fără pilot, posibil cu încărcătură explozivă, precum şi o aripă provenită de la o dronă, fragmentul, care nu prezenta risc pirotehnic, fiind preluat la bordul navei Gărzii de Coastă.