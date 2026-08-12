Sistemul Energetic Național se află în fața unei provocări majore în plină perioadă de criză, cauzată de seceta prelungită și de oprirea programată a unor capacități importante de producție. În acest context, autoritățile sunt îndemnate să renegocieze rapid angajamentele asumate în fața partenerilor europeni pentru a evita dezechilibre grave în rețeaua națională.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a atras atenția asupra riscurilor majore care pândesc sectorul energetic în perioada imediat următoare. Conform calendarului stabilit prin Planul Național de Redresare și Reziliență, România trebuie să renunțe la o nouă capacitate de producție pe bază de cărbune de la Complexul Energetic Oltenia.

În acest sens, fostul oficial a cerut o reacție fermă din partea Executivului pentru a solicita o derogare temporară de la Bruxelles. Scopul este păstrarea capacităților existente în rezervă tehnică și chiar reactivarea altor grupuri care pot furniza energie electrică în momentele de consum maxim.

„Suntem în situaţia în care până 31 august, conform angajamentelor luate în PNRR, va trebui să fie închis un nou grup la Complexul Energetic Oltenia. Dată fiind situaţie de criză, e obligatoriu ca cei din Guvernul României să solicite către Comisia Europeană (...) să păstreze în continuare cel puţin încă un grup la Complexul Energetic Oltenia în rezervă tehnică, să reactiveze un alt grup care e păstrat într-o formă de rezervă să poată să injecteze energie în această perioadă de timp până când va trece această criză”, a declarat, miercuri, Bogdan Ivan.

Situația devine cu atât mai complicată cu cât producția națională este deja afectată de condițiile meteorologice nefavorabile și de lucrările de mentenanță de la alte obiective strategice. Oprirea temporară a Reactorului 2 de la Cernavodă accentuează deficitul de energie din piață, chiar în momentele în care consumul atinge cote ridicate.

Limbajul celor care gestionează sistemul de transport reflectă gravitatea momentului, existând temeri reale legate de stabilitatea livrărilor către populație și industrie.

„Am vorbit cu foştii colegi din Transelectrica, sunt efectiv disperaţi. Dacă acest grup va fi scos din producţie, avem un risc extraordinar de mare pentru a păstra în continuare sustenabil sistemul energetic naţional”, a precizat Bogdan Ivan.

În ciuda presiunilor și a termenelor de închidere impuse prin PNRR, Complexul Energetic Oltenia continuă să rămână un stâlp esențial pentru stabilitatea energetică a țării. Producătorul din Oltenia funcționează la o capacitate importantă pentru a acoperi cererea curentă din rețea.

În prezent, producătorul de energie își menține active trei grupuri energetice aflate în exploatare comercială, care livrează o putere totală aproximativ egală, reprezentând o sursă constantă de producție în perioadele în care sursele regenerabile sau cele hidro sunt limitate de secetă.

România traversează un moment delicat generat de seceta prelungită, care a redus considerabil producția în hidrocentrale. Peste această problemă naturală se adaugă decizia tehnică de oprire a Unității 2 de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, ale cărei proceduri de deconectare sunt programate să înceapă joi dimineață.

În aceste condiții, scoaterea definitivă din funcțiune a încă unui grup pe cărbune de la Oltenia ar putea vulnerabiliza sever securitatea energetică națională, motiv pentru care menținerea grupurilor în rezervă tehnică devine o prioritate de prim rang.