Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că toate zborurile de pe Aeroportul din Catania, Sicilia, sunt suspendate din cauza activității vulcanului Etna. Românii care se află în regiune sau urmează să călătorească acolo sunt sfătuiți să verifice situația înainte de plecare, în condițiile în care sunt raportate întârzieri și anulări inclusiv pe aeroporturile din Comiso și Malta.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că activitatea vulcanului Etna continuă să afecteze traficul aerian din Sicilia, iar operațiunile de pe Aeroportul din Catania au fost suspendate. Problemele nu se limitează la aeroportul din Catania. Potrivit MAE, se înregistrează întârzieri și anulări ale curselor către și dinspre Aeroportul Comiso și Aeroportul Internațional Malta.

„Astfel, toate zborurile de pe Aeroportul din Catania au fost suspendate, iar reluarea operaţiunilor aeriene depinde de evoluţia activităţii vulcanice şi de condiţiile meteorologice. De asemenea, se înregistrează întârzieri şi anulări către şi dinspre Aeroportul Comiso şi Aeroportul Internaţional Malta. Pasagerii ale căror zboruri au fost anulate sau înregistrează întârzieri semnificative sunt sfătuiţi să nu se prezinte la aeroport decât în situaţia în care primesc instrucţiuni în acest sens din partea companiei aeriene”, precizează sursa citată.

MAE le recomandă cetățenilor români să verifice situația înainte de plecare și să respecte indicațiile autorităților locale.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă evitarea deplasărilor și excursiilor în zona vulcanului Etna pe durata actualului episod eruptiv.

Românii care se află în Sicilia sau urmează să ajungă în regiune sunt sfătuiți să urmărească actualizările publicate online de Departamentul Protecției Civile din Italia și de autoritățile din regiunea Sicilia.

Cetățenii români pot cere asistență consulară la numerele Consulatului României la Catania: +39 095 537 909 și +39 095 536 139.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații dificile, speciale sau urgente, românii au la dispoziție și numărul de urgență al Consulatului României la Catania: +39 320 965 3137.

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale ale Consulatului României la Catania și ale ministerului și reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot folosi aplicația „Călătoreşte informat”, unde sunt disponibile informații și recomandări de călătorie.