Liderul de la Ankara își dorește ca recentul pact de securitate încheiat între Turcia, Arabia Saudită și Pakistan să devină temelia unei structuri de apărare mult mai vaste. Într-un interviu acordat publicației panarabe Asharq Al-Awsat, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a subliniat intenția de a aduce și alte națiuni din zonă în această ecuație militară, mai ales în contextul în care instabilitatea din Orientul Mijlociu continuă să se adâncească, conform AFP.

„Aspirăm la extinderea sa şi, probabil, condiţiile favorabile vor permite într-o zi tuturor ţărilor din regiune să se unească sub egida sa”, a declarat preşedintele turc, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu se prelungeşte.

Demersul diplomatic al Turciei a fost evidențiat anterior și de șeful diplomației de la Ankara, Hakan Fidan, care a indicat posibila alăturare a Egiptului la această axă a statelor musulmane sunite. Cu toate acestea, cadrul diplomatic rămâne incert. Înaintea vizitei oficiale a ministrului turc de externe la Cairo, autoritățile egiptene au preferat să păstreze tăcerea, neconfirmând intenția de a adera la proiect.

Semnalele din spațiul public sugerează că există o anumită reținere la nivel înalt. Surse mediatice menționează că atât liderii de la Cairo, cât și cei de la Riad privesc cu ezitare perspectiva unei extinderi rapide a pactului militar în forma propusă de Ankara.

Înțelegerea parafată recent la Mecca introduce un mecanism ferm de protecție comună între cele trei state semnatare. Documentul stipulează că orice agresiune militară îndreptată împotriva unuia dintre membrii fondatori va fi interpretată drept un atac direct asupra tuturor partenerilor din alianță, având ca scop principal creșterea capacității de descurajare în regiune.

Pentru Turcia, această abordare reprezintă singura cale sustenabilă de a gestiona crizele din zonă fără intervenții din afara spațiului islamic.

„Soluţiile importate din străinătate nu sunt altceva decât dezastre”, a subliniat preşedintele turc în interviul acordat cotidianului panarab.

Liderul de la Ankara a insistat asupra necesității ca pactul militar să rămână un instrument gestionat exclusiv la nivel local, argumentând că problemele regionale trebuie rezolvate de actorii regionali, fără nicio formulă impusă din exterior.