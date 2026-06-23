Peste 200 de persoane, reținute în Turcia înaintea summitului NATO

Autoritățile din Turcia au reținut marți 209 persoane în cadrul unor operațiuni antiteroriste desfășurate în mai multe zone ale țării. Acțiunea are loc la o zi după introducerea unor restricții privind adunările publice la Ankara, înaintea summitului NATO programat pentru începutul lunii iulie, relatează Reuters. Grupurile de opoziție susțin că măsurile afectează libertățile civile și activitatea politică.

Parchetul General din Ankara a anunțat că au fost emise mandate de arestare pentru 241 de persoane în cadrul unor investigații care vizează mai multe organizații militante, inclusiv Statul Islamic și grupările de extremă stânga DHKP-C, MLKP și TKP/ML.

Potrivit procurorilor, 209 suspecți au fost deja reținuți, iar autoritățile continuă demersurile pentru identificarea și localizarea celorlalți vizați de anchetă.

Parchetul și Ministerul Justiției nu au oferit comentarii suplimentare imediat după anunțarea operațiunii.

Operațiunile au avut loc la o zi după ce Biroul Guvernatorului din Ankara a anunțat interzicerea demonstrațiilor, conferințelor de presă și a altor adunări publice pentru perioada 28 iunie – 10 iulie.

Autoritățile au motivat decizia prin necesitatea asigurării măsurilor de securitate înaintea summitului NATO, programat în perioada 7-8 iulie.

Procurorii au transmis că operațiunea are legătură cu activitățile organizațiilor militante investigate și nu au făcut referire la reuniunea Alianței Nord-Atlantice.

Printre persoanele reținute se află jurnalista și activista pentru drepturile comunității LGBTQ+ Yildiz Tar, mai mulți politicieni de stânga și avocați, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului. Asociația Avocaților Progresiști a anunțat că trei dintre membrii săi au fost reținuți în cadrul operațiunii.

Autoritățile nu au prezentat detalii privind acuzațiile formulate individual împotriva suspecților. Organizațiile pentru drepturile omului au afirmat că persoanelor reținute le-a fost impusă o restricție de 24 de ore privind accesul la avocați. Partidul pro-kurd DEM a criticat operațiunea și a transmis că peste 200 de politicieni, activiști și reprezentanți ai organizațiilor democratice au fost reținuți în urma perchezițiilor efectuate la primele ore ale dimineții.

„Pregătirile pentru summitul NATO sunt folosite ca pretext pentru a restricţiona politica democratică şi libertăţile fundamentale”, a declarat partidul într-un comunicat, solicitând eliberarea imediată a celor reținuți.

Și organizația Kaos GL, care promovează drepturile persoanelor LGBTQ+, a asociat reținerile cu măsurile adoptate înaintea summitului NATO. Potrivit grupului, Yildiz Tar, redactor-șef al publicației, urma să se prezinte miercuri în fața instanței într-un dosar separat.