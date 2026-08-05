România se află pe poziția a treia în clasamentul celor mai periculoase țări europene pentru șoferi, după Serbia și Bulgaria, potrivit unui studiu realizat de Vignette Switzerland. Datele, publicate în perioada în care numeroși turiști își pregătesc vacanțele de vară cu mașina, arată diferențe importante între statele europene în privința numărului de decese produse în accidente rutiere, potrivit Euronews.

Călătoriile cu mașina prin Europa le permit turiștilor să parcurgă trasee pitorești și să viziteze mai multe orașe în timpul aceleiași vacanțe. Nivelul de siguranță al drumurilor diferă însă considerabil de la o țară la alta.

Serbia, Bulgaria și România ocupă primele trei poziții în clasamentul celor mai periculoase țări europene pentru șoferi. Studiul a fost realizat de Vignette Switzerland, companie care comercializează online vigneta electronică elvețiană, permisul digital necesar pentru achitarea taxei de drum.

Serbia se află pe primul loc, după ce a înregistrat 74 de decese rutiere la un milion de locuitori. Nivelul este cu 72% mai mare decât media Uniunii Europene. Țara ocupă prima poziție pentru al doilea an consecutiv, deși cele mai recente date indică o ușoară scădere a numărului de persoane care și-au pierdut viața în accidente față de anul precedent.

Bulgaria s-a clasat pe locul al doilea, cu 71 de decese rutiere la un milion de locuitori. România urmează pe poziția a treia, cu 68 de morți în accidente de circulație raportate la un milion de locuitori.

În clasamentul celor zece state europene cu un număr ridicat de decese produse în accidente rutiere apar și mai multe destinații căutate de turiști în timpul verii.

Portugalia, Grecia, Italia și Franța se numără printre țările în care șoferii se confruntă cu un nivel mai ridicat de risc pe drumurile publice.

La polul opus se află Norvegia și Suedia. Cele două state au raportat câte 19 decese în accidente rutiere la un milion de locuitori și sunt considerate cele mai sigure destinații europene pentru conducătorii auto.

Conform comparației realizate în cadrul studiului, drumurile din Norvegia și Suedia sunt de aproximativ patru ori mai sigure decât cele din Serbia.

Studiul Vignette Switzerland a analizat și modificările produse în domeniul siguranței rutiere în ultimii zece ani.

Lituania a înregistrat una dintre cele mai importante îmbunătățiri. Numărul persoanelor care au murit în accidente rutiere a scăzut cu 43% în această perioadă.

Progrese importante au fost raportate și în Letonia, Grecia și Ungaria, atât în ceea ce privește protejarea șoferilor, cât și siguranța pietonilor. În fiecare dintre aceste state, numărul deceselor rutiere s-a redus, în medie, cu cel puțin 30% în ultimul deceniu.

Există însă și țări în care nivelul siguranței rutiere nu s-a schimbat semnificativ în comparație cu situația din 2015.

În Portugalia, numărul deceselor provocate de accidentele rutiere a scăzut cu numai 1% în ultimii zece ani.

Franța a înregistrat, de asemenea, un ritm lent de îmbunătățire. Din 2015 și până în prezent, numărul persoanelor care au murit în accidente de circulație s-a redus cu 6%.

Experții le recomandă șoferilor care intenționează să călătorească în această vară să consulte regulile de circulație valabile în fiecare țară, să își organizeze atent traseul și să fie vigilenți atunci când conduc pe drumuri pe care nu le cunosc.