Permisul auto se schimbă în toată Uniunea Europeană. Va apărea varianta digitală, dar și reguli noi pentru șoferii de 17 ani și unele sancțiuni valabile în toate statele membre.

Uniunea Europeană a lansat cea mai amplă reformă a legislației privind permisele de conducere din ultimii ani, un pachet de măsuri care urmărește modernizarea sistemului și creșterea siguranței rutiere.

Noile prevederi vor fi introduse treptat în toate statele membre, inclusiv în România, și aduc schimbări importante atât pentru viitorii șoferi, cât și pentru cei care dețin deja un permis de conducere.

Una dintre cele mai importante modificări este introducerea permisului de conducere în format digital. Acesta va putea fi stocat pe telefonul mobil prin intermediul Portofelului European pentru Identitate Digitală și va avea aceeași valoare juridică în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Șoferii care preferă documentul clasic nu vor fi obligați să renunțe la el, întrucât permisul în format fizic va rămâne disponibil la cerere.

Prin această măsură, autoritățile europene urmăresc simplificarea verificării documentelor și facilitarea circulației cetățenilor între statele membre.

Reforma face parte din strategia europeană de îmbunătățire a siguranței rutiere, în contextul în care aproape 20.000 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile Uniunii Europene într-un singur an.

Comisia Europeană și-a propus ca până în 2030 numărul deceselor și al persoanelor grav rănite în accidente să fie redus la jumătate. Obiectivul pe termen lung este atingerea strategiei „Vision Zero”, care urmărește ca până în 2050 victimele accidentelor rutiere să devină excepții.

Directiva introduce, pentru toate statele membre, posibilitatea unui sistem de conducere însoțită destinat tinerilor de 17 ani care obțin permis pentru categoria B.

Aceștia vor avea dreptul să conducă înainte de împlinirea vârstei de 18 ani doar dacă sunt însoțiți de un conducător auto cu experiență, conform condițiilor stabilite de legislația națională.

În același timp, noii șoferi vor intra obligatoriu într-o perioadă de probă de minimum doi ani. În această etapă, sancțiunile pentru anumite încălcări ale legislației vor fi mai severe decât în prezent.

Printre abaterile vizate se numără conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, neutilizarea centurii de siguranță și nerespectarea obligației privind folosirea sistemelor de protecție pentru copii.

Și modul în care vor fi pregătiți și evaluați viitorii șoferi se va schimba.

Candidații vor trebui să demonstreze că înțeleg funcționarea sistemelor moderne de asistență la conducere și a tehnologiilor automate care echipează automobilele de ultimă generație.

Totodată, examenul va acorda o atenție sporită siguranței participanților vulnerabili la trafic, precum pietonii, bicicliștii și utilizatorii trotinetelor electrice.

Vor fi verificate inclusiv cunoștințele privind riscurile create de unghiurile moarte, utilizarea telefonului mobil în timpul condusului și deschiderea portierelor fără a pune în pericol ceilalți participanți la trafic.

O altă schimbare importantă privește sancțiunile aplicate conducătorilor auto care comit abateri grave într-un alt stat al Uniunii Europene.

În prezent, există situații în care un șofer își pierde dreptul de a conduce în statul unde a încălcat legea, dar poate continua să circule în țara care i-a emis permisul.

Noul cadru legislativ urmărește eliminarea acestei situații. Astfel, suspendarea dreptului de a conduce va putea fi recunoscută la nivel european în cazuri precum conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, depășirea limitei legale de viteză cu cel puțin 50 km/h sau provocarea unui accident soldat cu victime, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația europeană.

Pentru șoferii români nu există, în acest moment, obligația de a-și preschimba permisul de conducere.

Deși directiva europeană a intrat deja în vigoare, fiecare stat membru trebuie să o transpună în legislația națională până la 26 noiembrie 2028.

Cele mai multe dintre noile reguli vor deveni aplicabile începând cu 26 noiembrie 2029, însă anumite prevederi, inclusiv cele referitoare la conducerea însoțită, vor putea fi implementate mai devreme.

Până atunci, România va trebui să adapteze cadrul legislativ, sistemele informatice și procedurile administrative pentru ca noile măsuri să poată fi aplicate în practică.