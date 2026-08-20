Pe 21 august s-au născut Kenny Rogers, Count Basie, arhiducele Rudolf, Basil Konstantine Poledouris, Ilinca Tomoroveanu, Jean Constantin, Paul Călinescu, Toma Caragiu, Constanţa Dogeanu, Eugen Frunză.

Sinaxar. În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Tadeu, Vasa, Donat, Romul, Silvan şi Venust.

Legea strămoşească. Nimic, dar nimica în „Kalendar”!

O menţiune specială despre marele artist Toma Caragiu, pe care-l pomenim astăzi! Nu ştiu de ce, dar mereu mi-l amintesc, mereu şi mereu, jucând în "Threepenny Opera" în regia celebrului Liviu Ciulei, alături de Margareta Pâslaru, Clody Bertola, Victor Rebengiuc, Rodica Tapalagă, George Măruţă şi alţii, pe care nu mi-i amintesc acum. Un regal imposibil în ziua de astăzi!

Am văzut piesa lui Brecht de unsprezece ori! De fiecare dată era altceva, altă şotie, altă interpretare, alte insinuări politice. Actorii erau, la acea vreme, dizidenţii de serviciu, care duceau vorba, de pe scenă în sală, cu multe înţelesuri... sau aveau voie?

"Rechinul poartă dinţii, drept în faţă, de temut..."

Cu tot respectul, nu mai sunt în ziua de astăzi actori de talia lui Tomiţă!

Să mă ierţi, Florine, prietene, pe tine te-au blestemat fetele frumoase să trăieşti veşnic, aşa că tu ieşi din discuţie, eşti nemuritor din viaţă!

Dar nu despre actori şi teatru vreau să vă povestesc, astăzi ci despre ”poliester”! Un articol din ”USA Today” semnat de Rachel Hale și Owen Carry.

Nu pe TikTok, oricum.

Un videoclip viral recent arată un tânăr de 18 ani vorbind despre stilul visat de viață de adult. „Vreau să mă trezesc la 6 dimineața în penthouse-ul meu din New York, să studiez Biblia cu băieții înainte de orice altceva... Ochelari cu lumină albastră, lucru intens, muzică house. Nu voi face nici măcar jumătate din muncă, pentru că agentul meu Claude va rula automat în fundal.” „Stil de viață din poliester”, se arată în comentariul principal de pe TikTok, care a acumulat peste 40.000 de aprecieri.

Ce înseamnă „poliester”?

Termenul „poliester” apare din ce în ce mai des online.

Însă sensul reînnoit al expresiei este puțin mai complex. Provine dintr -o percepție negativă asupra țesăturilor din poliester, care este în creștere de câțiva ani, în comparație cu țesăturile din bumbac cu amestec de înaltă calitate. Influencerii de pe TikTok și X au acumulat milioane de vizualizări cu postări despre eforturile de a scăpa de poliester din dulapurile lor și despre dificultatea de a găsi haine de înaltă calitate .

Mulți streameri, influenceri și YouTuberi de pe Twitch au fost ridiculizați în trecut pentru că au vândut produse din poliester 100%, în special LowTierGod, pe care criticii îl numesc în glumă „ Prințul Poliesterilor ”.

Aceste croieli din poliester au fost parodiate și în scenete video, în care comedianții îmbracă o ținută cu imprimeu integral din poliester, cum ar fi un tricou cu lup și pantaloni galaxy, și parodiază stereotipul tocilarului.

În toamna anului 2025, o editare a lui Peter Parker din filmele „Spider-Man” a fost distribuită pe TikTok, conținând clipuri rapide ale personajului suprapuse unul peste altul într-un mod haotic, pe un sunet metalic, înalt. Editarea a reapărut recent și a fost numită „Editarea Polyester Spider-Man” de către utilizatorii TikTok.

De atunci, pentru mai multe personaje au fost făcute așa-numite „editări cu poliester”, menținând formatul original al filmului „Spider-Man” până la viteză, sunet și lungime. „Ronaldo din poliester”, scrie pe o editare a superstarului fotbalului Cristiano Ronaldo.

Utilizatorii TikTok care au numit stilul „poliester” par să se considere ca având gusturi rafinate – și nu doar când vine vorba de editări video pentru rețelele sociale.

Deși poliesterul își are originea în comunitatea de editare video, argoul a devenit o altă modalitate de a numi ceva generic inferior sau de calitate scăzută.

Este cea mai recentă ediție a unui argou al Generației Z, axat pe autenticitate și calitate. Există ”larping”, cuvântul pe care tinerii îl reutilizează din definiția sa originală din jocurile de rol live-action pentru a denunța pe cineva pe care îl consideră neautentic, și insulte ale Generației Z precum „fabrică industrială”.

Și exista trendul ”masculin performant” care se referea la acei tineri care beau matcha și cărau serviete și citeau cărți în metrou.

De la strâmbătura atent selecționată de Generația Z până la „accentul de influencer” rafinat care a inundat pagina ForYou de pe TikTok, tinerii pun mult accent pe autoeditarea constantă și pe eliminarea a tot ceea ce ar putea părea „artificial”, stângaci sau jenant.

Creșterea utilizării unor termeni precum „poliester” și „larping” (Live Action Role-Playing (joc de rol în timp real). Este un joc în care participanții își creează personaje și le interpretează fizic într-o lume imaginară) reflectă preocuparea sporită a Generației Z față de autenticitate, a declarat anterior pentru USA TODAY Don Grant, psiholog media și consilier național pentru gestionarea dispozitivelor sănătoase la Newport Healthcare.

„Generația Z este foarte nesigură și precaută”, spune Grant. „Au crescut în timp ce tot ce este online a devenit moneda lor socială și simbolul identității lor.”

Morgan Hurlock, în vârstă de 24 de ani, din Philadelphia, a fost de acord că generația sa este preocupată de calitate. Odată cu creșterea numărului de influenceri, inteligență artificială și conținut publicitar pe rețelele de socializare, tinerii vor să știe dacă o persoană este reală înainte de a-i lua povestea în serios.

„Cred că toată lumea, în special din Generația Z, derulează cu acest sentiment inerent de neîncredere față de fiecare videoclip”, a declarat Hurlock, pentru USA TODAY.

Am un mare sentiment de înțelegere față de Generația Z. Generația mea, ”boomerii”, a crescut într-o lume mult mai simplă, mai cinstită și naturală. Generația Z poate părea nesigură și înceată, fără dor de muncă. Au motive.

Și eu am motivele mele să vă spun în fiecare zi, în fiecare zi, doar o să înțelegeți, că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Astăzi simţi că situaţia îţi scapă de sub control şi încerci să găseşti cauzele prin analiză, să găseşti detaliile producătoare de neplăceri. Conjunctura indică că poţi să ai o surpriză!Astăzi trebuie să analizezi ultimele evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Înaintea unui nou atac, înaintea unei noi ofensive sau al unui nou proiect, forţele trebuie să se regrupeze. Se pare că ai de suferit din cauza timpului prea călduros, dar şi din cauza unor situaţii obiective. Luna, declanşează unele situaţii la care te aşteptai mai puţin.

TAUR

Eşti surprins de o întâmplare, veste, eveniment neaşteptat. Însă ceea ce începi, sau se petrece în această zi, poate aduce rezultate bune. Dar, nu te băga în treburile personale ale altora!

Noi idei par să se contureze. Realitatea de astăzi este cam vulgara, oamenii cam rudimentari, aşa că trebuie sa dai dovada de exigenţă în alegerea anturajului, mai ales cu cine ieşi în oraş în seara asta. Totuşi, prietenii te ajută, familia te sprijină, totul pare bun şi avantajat de stele. Dacă nu vrei să ieşi în oraş, poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în familie, în duo, sau cu prietenii, la o cină veselă şi sănătoasă.

Ţi se pare că întâlneşti obstacole artificiale, capcane, de fapt. Poate aşa este, dar prima reacţie este să vezi cui foloseşte. În afaceri, dar mai ales în dragoste, nimic nu e întâmplător!

Dimineaţa este favorabilă lucrurilor şi lucrărilor profesionale importante, sau punerii lor pe un drum critic. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Totuşi, nu trebuie să dai dovadă de mai multă încăpăţânare decât de obicei. Nu te implica în domeniul financiar. Nu te speti cu munca spre gloria altora! Decât dacă este şi pe drumul intereselor tale. Sau... eşti foarte bine plătit!

RAC

Astăzi ai o dispoziţie către vorbărie, să pierzi timpul şi să nu spui nimic. Din partea ta este o reacţie naturală de apărare, stai în defensivă şi vezi în ce direcţie o iau valurile vieţii...

La serviciu o perioadă puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important. Trebuie să dai mare atenţie felului cum te adresezi şi cum formulezi replicile tale. Mai toată lumea este „cu capsa pusă şi fitilul aprins”. Sunt restructurări, nu se plătesc salariile? Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Ai răbdare şi încredere. În Dumnezeu şi în capacitatea ta de muncă.

Ai ceva de rezolvat, ai o idee fixă! Şi nu te potoleşti până nu găseşti răspunsul la întrebarea care te obsedează. Dar nu ai timp de pierdut, de fiţe, este o zi densă şi obositoare.

Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Evita graba, mai ales spre seară. Veste despre răsplata unor eforturi trecute şi a facerii de bine. De asemenea, după orele de program, trebuie să dai jos kilogramele care nu stau deloc bine pe tine, cu multă mişcare, cu sport. Venus face aspecte favorabile cu zodia ta, aşa că pe seară poţi să ieşi la cursurile de dans. Foloseşte seara ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte prospectări.

FECIOARĂ

În ziua de astăzi te bate gândul că nu ai rezultatele scontate, din lipsă de pregătire. Aşa că te interesezi de perfecţionare profesională, sau de tehnici orientale de seducţie, după caz!

Cafeaua de dimineaţă şi gustarea de la prânz sunt cele două pauze de astăzi. In restul zilei ai mult de lucru şi drumuri de făcut. Stelele iţi sortesc o zi bună, nu te mai doare capul, nici la propriu, nici la figurat, iar colegii de serviciu sunt draguţi şi serviabili. Şi, o veste bună! Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri, acest lucru mai pe seară.

Doar Venus în în zodie, dar conjunctura arată că magnetismul personal este în creştere, poţi lămuri favorabil unele situaţii sentimentale. Totuşi, este bine să dai dovadă de prudenţă!

Căutarea permanentă a adevărului absolut şi a perfecţiunii armonioase te fac să pari din altă lume. Atenţie la gafe şi neînţelegeri, colegii tăi sunt mult mai rudimentari decât credeai. Trebuie să-ţi găseşti cuvintele potrivite, pentru că anturajult tău pare confuz şi distrat. Toată lumea pare că aşteaptă ceva!

SCORPION

O atitudine de genul „toţi o să avem de câştigat” este recomandată. Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt azi armonioase, dar nu şi cu cei din semne de apă şi pământ.

Ai aspecte favorabile - profită de ele, dar cu masură, pentru ca stelele arată, nu determină desfăşurarea unui eveniment. În negocieri, tratative, discuţii – foarte puţini pot să-ţi ţină piept astăzi. Eşti avantajat atât la vânzări cât şi la cumpărături fie în domeniul material al mărfurilor, fie în cel al informaţiilor. Ceea ce cumperi astăzi va face mare placere celor dragi. Pe seară, o alternanţă rapidă de optimism şi pesimism în domeniul relaţiilor sentimentale nu face decât să confere mai multe condimente vieţii tale emoţionale.

Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi, cu cei dragi. O seară favorabilă pentru interesele şi reuniunile de familie, sau o discuţie plăcută cu prietenii.

De aceea, astăzi eşti plin de poante cam rautacioase, de ironii cinice, dar eşti iertat de cei din jur, pentru că eşti simpatic. La prînz, posibilă schimbare de program care se pare ca nu iţi place de loc. Pluteşte un aer de dezastru proaspăt, de aventură neaşteptată şi abruptă – de tragedie aeronautică - reflectezi cinic că te prăbuşeşti şi tu împreună cu toată ţara. De fapt nu este chiar aşa, dar ţie îţi place să exagerezi!

CAPRICORN

Pare că grijile au trecut, sau te-ai obişnuit cu ele. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Încearcă să-i ignori pe cei care te provoacă, păstrează-ţi sângele rece!

Ceva sună fals în concertul exterior ţie. Ceva nu este cum ar trebui să fie. Parcă vezi textura digitală a lumii acesteia false, ca în Matrix. Poate din cauză că vine toamna şi gata, a mai trecut un an, toată lumea se grăbeşte şi pare robotizată. Ia-ţi un moment de respiro şi vezi în ce parte merge barca vieţii tale. Este momentul favorabil să te gândeşti la un curs nou. Nu prea ai cum să schimbi lumea, să o faci mai bună, cu toate că îţi trece prin gând că sub conducerea ta lucrurile ar sta altfel...

O veste te interesează. Pare a fi o ocazie pe care o aşteptai de mult timp, aşa că eşti optimist şi motivat. Domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte teste, sau examene, obstacole.

Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact interesele. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai dimineaţa. Este o perioada buna să-ti anunţi şefii, patronii, superiorii, pe Dumnezeu daca eşti mare vlădică că tu, cu umilinţa si respect ... vrei sa fii lăsat în pace! Numai pentru durata zilei de astăzi. Trebuie să reflectezi un pic. Să te sfătuieşti cu cel mai bun prieten al tău. Adică cu tine însuţi. Ai multe pe suflet, aşa este?

PEŞTI

Încerci să-ţi armonizezi relaţiile sociale şi să tragi foloasele respective. Eşti drăguţ şi vorbeşti frumos, sperând să te faci simpatic şi util. O mână spală pe alta şi amândouă, faţa!

Nu mai cauta sa scapi de drumurile şi problemele de azi. Cu calm şi nu prea multe ţigari, reuşeşti să rezolvi aproape totul. Meriţi o seara frumoasă. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale, pe seară, la un suc cu prietenii. Poate îţi descarci sufletul, poate le spui şi lor ce se întâmplă. Poţi să te bazezi pe faptul că mai sunt mulţi oameni cinstiţi şi drepţi în România, numai că ei nu apar la televizor. Şi bine fac!