Cinci bărbați britanici care au fost reținuți duminică sub suspiciunea de infracțiuni teroriste, în urma unui presupus complot cu bombă la baza militară RAF Fairford din Gloucestershire, vor fi eliberați pe cauțiune. Baza găzduiește bombardiere americane folosite în misiuni împotriva Iranului, notează Reuters.

Arestările au avut loc duminică dimineața, după ce un fermier local a observat trei autoutilitare albe care se îndreptau spre unitatea militară și a alertat imediat autoritățile. Suspecții sunt cetățeni britanici din Londra, cu vârste între 20 și 30 de ani.

Poliția antiteroristă a confirmat că decizia de eliberare vine după audieri ample, însă investigația este departe de a se fi încheiat. „Pot confirma că, în urma unor interogatorii şi anchete aprofundate, cei cinci bărbaţi care au fost arestaţi vor fi eliberaţi pe cauţiune în această după-amiază”, a declarat comisarul adjunct Laurence Taylor, şeful poliţiei antiteroriste.

„Pentru a fi foarte clar, acest lucru nu înseamnă că ancheta s-a încheiat. Ei sunt supuşi unor condiţii stricte privind deplasările şi contactul cu alte persoane. Rămân în continuare sub anchetă, pe măsură ce explorăm multiple piste de investigare”, a precizat Taylor.

Inițial, suspecții au fost reținuți sub acuzații privind deținerea de materiale explozive și planificarea unui act terorist. În paralel, anchetatorii verifică posibilitatea ca persoanele reținute să fi acționat la comanda unei puteri străine.

Relațiile tensionate cu Iranul reprezintă un punct central al analizelor, având în vedere că Gărzile Revoluției Iraniene catalogaseră baza aeriană ca fiind o țintă legitimă încă din luna iulie. Surse din cadrul anchetei menționează că pista iraniană este luată în calcul ca primă ipoteză, dar nu sunt excluse nici opțiuni precum o operațiune de sabotaj organizată de Rusia sau o pistă islamistă.

Ambasada Iranului la Londra a reacționat ferm printr-un comunicat oficial, menționând că „respinge categoric şi condamnă cu fermitate recentele speculaţii nefondate şi răuvoitoare” privind implicarea sa, considerând că acuzațiile alimentează o campanie de propagandă iranofobă.

Comisarul adjunct Laurence Taylor a explicat că autoritățile nu exclud nicio opțiune privind contextul geopolitic. „Fiţi siguri că analizăm această situaţie din toate unghiurile posibile, inclusiv ipoteza că ar putea fi vorba de o acţiune comisă în mod activ de către persoane mandatate sau indivizi care, în cunoştinţă de cauză sau fără să ştie, acţionează în numele unui stat străin”, a declarat oficialul.

Decizia de eliberare pe cauțiune a surprins o parte din analiștii de securitate. Graham Wetton, comentator Sky News pe probleme de poliție, consideră că măsura arată lipsa unor probe directe privind o amenințare teroristă iminentă sau prezența unor materiale explozive în mașini. El sugerează că vehiculele ar fi putut fi trimise doar pentru a testa capacitatea de reacție a fortelor de securitate.

Redactorul de știri interne al Sky News, Jason Farrell, s-a arătat de asemenea surprins de mișcarea anchetatorilor, subliniind că poliția ar fi putut solicita instanței extinderea perioadei de reținere. Farrell a adăugat că un detaliu semnificativ îl reprezintă posibilitatea ca suspecții să fi fost motivați de opțiuni financiare rapide, mai degrabă decât de convingeri ideologice.

Zona din jurul bazei aeriene rămâne sub supravegherea strictă a forțelor de ordine. Cele trei vehicule confiscate au fost verificate amănunțit de echipele de pirotehniști militari și de criminaliști.

Președintele american Donald Trump a declarat că suspecții aveau intenția de a provoca daune masive și că se aflau sub monitorizare. Cu toate acestea, în spațiul public britanic au apărut semne de întrebare legate de nivelul real de supraveghere, având în vedere că vehiculele au ajuns în imediata apropiere a bazei. Surse din anchetă au menționat ulterior că reținerile nu au survenit în urma unor informații secrete prealabile, ci datorită vigilenței locale.

Martora care a alertat poliția a descris scena observată pe câmpurile din apropierea bazei, menționând că a văzut bărbați cu glugă și mascați și că apelul ei duminical a împiedicat o posibilă tragedie.

Ministrul Apărării, Wes Streeting, a îndemnat la prudență în privința concluziilor premature, menționând că martorii oferă doar o imagine parțială a situației de ansamblu.

„Ştim că Iranul şi reprezentanţii săi doresc să ne facă rău. Ştim că urăsc democraţia noastră şi ştim că trebuie să zădărnicim în mod regulat încercările iraniene de a ne ameninţa interesele sau chiar pe aliaţii noştri”, a spus Streeting.

Prim-ministrul Andy Burnham a convocat comitetul guvernamental pentru situații de urgență pentru a analiza evoluția cazului.

Nivelul de amenințare teroristă din Marea Britanie rămâne ridicat, fiind menținut la al doilea prag ca gravitate încă din primăvară, pe fondul unor incidente vizând comunitatea evreiască și disidenții iranieni.

În urma evenimentelor de la RAF Fairford, Ambasada SUA a emis o alertă de securitate pentru cetățenii americani, iar măsurile de protecție au fost consolidate la toate bazele americane din regiune. Guvernul britanic permite utilizarea bazei de la Fairford de către aviația americană pentru operațiuni împotriva centrelor de lansare din Iran care amenință navigația din Strâmtoarea Ormuz.

Zona de protecție de 400 de metri ridicată inițial în jurul bazei a fost ridicată, iar locuitorii evacuați din satul Whelford s-au putut întoarce la casele lor.

„Datorită muncii excelente a echipei militare de dezamorsare a muniţiilor explozive, zona este acum sigură, iar locuitorii din Whelford se vor întoarce în curând acasă”, a declarat ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood.

Totuși, autoritățile aeriene au impus restricții temporare de zbor deasupra bazei aeriene. Zborurile neautorizate sunt interzise pe o rază de patru mile nautice, măsura aplicându-se inclusiv aeronavelor de mici dimensiuni, baloanelor sau parașutelor, restricția fiind valabilă până pe 5 octombrie.