Incidentul petrecut la sfârșitul săptămânii trecute în apropierea unei baze aeriene din sud-vestul Angliei folosite de armata americană ridică semne de întrebare la nivel internațional. Prim-ministrul britanic Andy Burnham a afirmat că există informații potrivit cărora Teheranul ar putea fi implicat în aceste evenimente, însă autoritățile iraniene neagă orice acuzație, transmite AFP.

„Există indicii clare conform cărora Iranul ar fi jucat un rol în evenimentele petrecute în acest weekend la baza Forţelor Aeriene Regale din Fairford”, a declarat liderul laburist într-un interviu acordat BBC.

Răspunsul autorităților din Teheran a venit rapid, reprezentanții acestora respingând ferm acuzațiile formulate. Iranul a negat „categoric” luni orice legătură cu acest caz.

Poliţia britanică a intervenit în apropierea bazei de la Fairford în noaptea de sâmbătă spre duminică, după un apel la serviciile de urgenţă care semnaliza „trei vehicule suspecte”.

În urma intervenției, forțele de ordine au reținut mai multe persoane aflate în zona respectivă. Cinci bărbaţi, cetăţeni britanici cu vârste cuprinse între 23 şi 25 de ani, au fost arestaţi, fiind iniţial bănuiţi de „încălcarea legii privind explozivii”, precum şi de „pregătirea unui act terorist”, înainte de a fi eliberaţi pe cauţiune luni.

Poliţia a anunţat marţi că „nu a fost descoperit niciun dispozitiv exploziv” în autoutilitarele folosite de aceşti bărbaţi, dar că în ele se afla o cantitate mare de benzină.

Cercetările sunt derulate de structurile specializate în combaterea terorismului, care colaborează direct cu autoritățile din Statele Unite. Ancheta poliţiei antiteroriste continuă „în strânsă colaborare cu colegii din Statele Unite”, a menţionat Andy Burnham.

Oficialii americani au confirmat că investigația are în vedere scenariul unei intervenții externe. Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a declarat marţi că acest caz implică „în mod clar un actor străin”, fără a oferi însă mai multe detalii.

Forțele de ordine britanice iau în calcul mai multe ipoteze de lucru. Poliţia britanică a declarat că „explorează mai multe piste” în acest caz, inclusiv cea a implicării unui „stat străin”.

Măsura de eliberare pe cauțiune a celor cinci tineri a generat reacții dure și nedumerire în spațiul public. Anunţul privind eliberarea celor cinci bărbaţi a stârnit surprindere atât în Regatul Unit, cât şi în Statele Unite.

Președintele american a criticat deschis modul în care s-a procedat în acest dosar. „Sunt surprins că i-au eliberat, eu nu aş fi făcut asta”, a comentat preşedintele american Donald Trump.

În replică, premierul britanic a oferit asigurări că persoanele cercetate sunt monitorizate atent. Aceşti suspecţi au fost „eliberaţi pe cauţiune în condiţiile cele mai stricte posibile”, a ţinut să precizeze Andy Burnham miercuri.

Noi detalii din anchetă sugerează că acțiunea grupului a fost oprită înainte de a fi pusă în aplicare datorită unui apel din interior. Ziarul britanic The Times a relatat miercuri că incidentul a fost dejucat după ce unul dintre cei cinci suspecţi a avertizat poliţia înainte ca grupul să fie arestat.

Contextul regional rămâne unul tensionat, în condițiile în care facilitatea militară din Marea Britanie joacă un rol strategic în operațiunile recente ale SUA. Baza de la Fairford este utilizată din martie de către Statele Unite în războiul lor împotriva Iranului pentru „operaţiuni defensive”, ceea ce a stârnit furia Teheranului şi a trezit îngrijorarea unor locuitori din apropierea bazei.