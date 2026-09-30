După ce Guvernul Mureșan a fost doborât în Parlament, președintele Nicușor Dan se pregătește să facă o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului este hotărât să evite scenariul alegerilor anticipate și a convocat deja formațiunile politice la consultări pentru prima zi a săptămânii viitoare, ocazie cu care le va prezenta noua sa propunere pentru șefia Executivului.

Surse din mediul politic au dezvăluit că primele două opțiuni analizate de președinte sunt Alexandru Nazare și Dan Motreanu. Strategia urmărită de Nicușor Dan este identificarea unui premier capabil să atragă susținere parlamentară și din afara arcului politic format din PNL, USR și UDMR.

Opțiunea Alexandru Nazare este luată în calcul din cauza situației economice delicate și a evaluărilor realizate de agențiile de rating. Fostul ministru de Finanțe se bucură de aprecierea întregii clase politice pentru modul în care a gestionat portofoliul într-o perioadă dificilă, dovadă fiind și faptul că a numărat printre puținii membri din cabinetul Mureșan care au trecut fără dificultăți de votul din Parlament.

Sondarea variantei Dan Motreanu poate reprezenta o încercare a președintelui de a-l izola în plan intern pe Ilie Bolojan, dar și o cale de a unifica diversele tabere din PNL. O eventuală nominalizare a numărului doi din partid ar reprezenta o lovitură directă pentru Ilie Bolojan, în condițiile în care Dan Motreanu beneficiază de o autoritate morală considerabilă în rândul liberalilor, consolidată prin vechimea sa în formațiune.

Cu o activitate îndelungată ca parlamentar și eurodeputat, Dan Motreanu dispune de conexiuni extinse în Legislativ. Datorită legăturilor personale din mediul politic, acesta ar putea mobiliza voturi suplimentare la care Siegfried Mureșan nu a avut acces.

În prezent, sursele politice indică faptul că președintele evită crearea unui Executiv conturat în jurul PSD, din cauza riscului ca o astfel de formulă să atragă și sprijinul unor exponenți din zona AUR, scenariu care ar încălca politica președintelui față de această formațiune.

Miercuri, Nicușor Dan a făcut prima declarație publică după încheierea votului din Parlament, confirmând că nu intenționează să dizolve Legislativul pentru a declanșa alegeri anticipate. În schimb, șeful statului va relua consultările politice și va înainta o nouă propunere pentru funcția de prim-ministru.