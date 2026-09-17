Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a aprobat retrimestrializarea a 2,058 miliarde de lei pentru sistemul de sănătate, prin aducerea mai devreme a unor fonduri prevăzute pentru ultimele luni ale anului. Banii vor putea fi folosiți pentru plata serviciilor medicale, a dispozitivelor și a medicamentelor deja acordate pacienților, în contextul riscului apariției unor dificultăți de finanțare la începutul lunii octombrie.

Alexandru Nazare a anunțat că suma nu reprezintă o majorare a cheltuielilor totale aprobate pentru 2026, ci o modificare a calendarului în care fondurile deja prevăzute în buget devin disponibile.

„Peste 2 mld. lei pentru plăți urgente în sănătate. Evităm un blocaj imediat al finanțării pentru servicii esențiale de îngrijire a românilor.

Am aprobat la Finanțe retrimestrializarea a 2,058 miliarde de lei pentru sănătate, prin mutarea şi disponibilizarea acestei sume din trimestrul IV în trimestrul III. Nu creștem cheltuiala totală aprobată pentru 2026, ci aducem mai devreme resurse care erau deja prevăzute în buget pentru ultimele luni ale anului, astfel încât obligațiile ajunse mai repede la plată în sănătate să poată fi achitate.

Facem această mutare într-un moment în care presiunea asupra finanțării sistemului a devenit vizibilă, iar în ultima perioadă a apărut riscul ca unele servicii medicale să intre în dificultate financiară odată cu începutul lunii octombrie. În administrarea bugetului, astfel de riscuri trebuie identificate din timp și gestionate înainte de a se transforma în blocaje. Banii acoperă servicii medicale și dispozitive deja acordate pacienților, precum și medicamente deja eliberate. Vorbim, așadar, despre facturi care există și trebuie plătite, nu despre cheltuieli noi.”

Ministrul Finanțelor a arătat că măsura reduce presiunea imediată asupra sistemului, dar nu rezolvă problemele pe termen lung ale finanțării din sănătate.

„Prin această mutare depășim presiunea imediată și reducem riscul unui blocaj de finanțare la intrarea în luna octombrie. Este o soluție necesară acum, dar nu trebuie confundată cu rezolvarea problemelor structurale ale finanțării sănătății.

Aici trebuie să fim foarte clari. Putem reașeza calendarul banilor pentru a trece de un moment dificil, dar nu putem transforma astfel de intervenții într-un mod permanent de funcționare.

Ca Minister al Finanțelor, avem responsabilitatea să asigurăm finanțarea obligațiilor statului, dar și să protejăm sustenabilitatea bugetului. De aceea, orice resurse suplimentare sau orice flexibilitate bugetară trebuie să meargă în paralel cu măsuri concrete de reformă, eficientizare și control al cheltuielilor.”

Alexandru Nazare a mai spus că sistemul de sănătate are nevoie de o mai mare predictibilitate a finanțării, precum și de un control mai bun asupra cheltuielilor și a resurselor disponibile.

„Sănătatea are nevoie de mai multă predictibilitate, de un control mai bun al cheltuielilor și de o legătură mult mai clară între obligațiile asumate și resursele disponibile. Are nevoie, în același timp, ca fiecare leu alocat să producă servicii medicale mai bune pentru pacienți.

Intervenția de acum rezolvă presiunea imediată. Următorul pas trebuie să fie reducerea cauzelor care generează periodic aceste presiuni. Un buget sănătos nu înseamnă doar să găsim bani atunci când apar probleme, ci să construim un sistem în care cheltuielile sunt previzibile, controlate și eficiente.”, scrie Alexandru Nazare.