Justitie

Omar Hayssam refuză să fie trimis în Siria. Argumentele aduse în fața judecătorilor

Omar Hayssam refuză să fie trimis în Siria. Argumentele aduse în fața judecătorilorOmar Hayssam. Sursa Foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Omar Hayssam a ajuns joi la Curtea de Apel București, unde contestă măsura prin care autoritățile vor să îl îndepărteze de pe teritoriul României și să îl trimită în Siria. Apărarea susține că starea sa de sănătate nu îi permite transportul cu avionul și invocă, în același timp, riscurile la care s-ar expune după întoarcerea în țara de origine.

Omar Hayssam contestă măsura de îndepărtare

Hayssam, condamnat definitiv în România în mai multe dosare, a fost adus în fața judecătorilor după ce autoritățile au început procedurile pentru îndepărtarea sa din țară.

Avocatul său susține că acesta suferă de Parkinson în stadiu avansat și are nevoie de tratament medical, potrivit Gândul. Apărarea afirmă că Hayssam ar fi trecut și printr-un episod medical în perioada în care s-a aflat în custodia autorităților.

În aceste condiții, avocatul a susținut în fața instanței că transportarea acestuia cu avionul ar putea reprezenta un risc pentru starea sa de sănătate.

Apărarea invocă și situația din Siria

Un alt argument prezentat judecătorilor privește situația pe care Omar Hayssam ar urma să o întâmpine în Siria.

Avocatul său susține că acesta a fost condamnat în Siria la patru ani de închisoare cu executare și a depus în instanță documente în sprijinul acestei afirmații. De cealaltă parte, Inspectoratul General pentru Imigrări susține măsura prin care Hayssam ar urma să fie îndepărtat de pe teritoriul României.

Reprezentanții instituției au arătat că acesta refuză revenirea în Siria și că există riscul să se sustragă de la executarea măsurii de îndepărtare.

Curtea de Apel București

Curtea de Apel București. Sursă foto: Arhiva EVZ

Curtea de Apel urmează să ia o decizie

Curtea de Apel București a rămas în pronunțare și urmează să decidă asupra contestației formulate de Omar Hayssam.

Acesta a fost condamnat în România în mai multe dosare, inclusiv în cel privind răpirea celor trei jurnaliști români în Irak, dar și pentru infracțiuni economice și terorism.

Omar Hayssam a fost adus din Siria în România în 2013 și a executat pedepsele în penitenciarele din țară. După eliberarea sa condiționată, autoritățile de imigrare au început procedurile pentru îndepărtarea sa de pe teritoriul României.

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