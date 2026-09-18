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Cutremur în Suceava, vineri dimineață. Informațiile transmise de Institutul pentru Fizica Pământului

Cutremur în Suceava, vineri dimineață. Informațiile transmise de Institutul pentru Fizica PământuluiCutremur. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Un cutremur slab s-a produs vineri dimineața, în județul Suceava, în zona Moldovei. Seismul a avut loc la ora 4:09, la o adâncime de 15 kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Potrivit celor mai recente date ale institutului, cutremurul a avut magnitudinea de 2,9 și s-a produs la ora 4:09:39. Epicentrul a fost localizat în județul Suceava.

Seismul s-a produs la 43 de kilometri sud de Suceava, 51 de kilometri sud de Piatra Neamț, 73 de kilometri sud de Botoșani și 85 de kilometri sud de Roman.

11 cutremure în România de la începutul lunii septembrie

De la începutul lunii septembrie, în România au fost înregistrate 11 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,0 și 4,1, potrivit datelor disponibile în baza INCDFP.

Cel mai puternic dintre acestea s-a produs pe 6 septembrie, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Cutremurul a avut magnitudinea de 4,1 și s-a produs la adâncimea de 149,6 kilometri.

Înaintea seismului de vineri din Suceava, cele mai recente cutremure înregistrate în România au fost cel de 2,0 din 16 septembrie, în zona Transilvania, județul Brașov, și două seisme produse pe 14 septembrie în zona seismică Vrancea, cu magnitudinile de 2,9 și 2,3.

Cel mai puternic cutremur din 2026

Cel mai puternic seism produs în România în acest an a avut magnitudinea de 4,5 și a fost înregistrat pe 26 februarie, în zona seismică Vrancea, potrivit INCDFP.

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