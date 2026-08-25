Cutremur mediu produs în România, marți dimineață

Un cutremur de intensitate medie s-a produs marți dimineața, în România, potrivit datelor făcute publice de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

„În ziua de 25 August 2026, la ora 04:56:39 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 145.2 km”, a precizat instituția.

Intensitatea acestul seism a fost III, potrivit INCDFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 57 kilometri Sud de Focșani, 57 kilometri Sud-Est de Sfantu-Gheorghe, 62 kilometri Sud de Buzău, 65 kilometri Est de Brașov, 83 kilometri Nord-Est de Ploiești.

Cel mai recent cutremur din zona seismică Vrancea avusese loc pe 19 August 2026 la ora 02:28:10 (ora locală a României). Seismul acesta a avut magnitudinea ml 2.9, la adâncimea de 142.3km.

Cutremurul de pe 19 august s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 57km S de Focsani, 59km S de Buzau, 59km SE de Sfantu-Gheorghe, 66km E de Brasov, 81km NE de Ploiesti, potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Acest cutremur venea la doar o zi după cel de pe 18 August 2026, de la ora 23:58:08 (ora locală a României) produs tot în zona seismică Vrancea, VRANCEA. A fost vorba, și atunci, de un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 133.3km.

Cutremurul de pe 18 august s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 47km S de Focsani, 63km S de Buzau, 64km E de Sfantu-Gheorghe, 75km E de Brasov, 93km NE de Ploiesti.

Iar mai devreme cu o zi, pe 17 August 2026, la ora 01:22:15 (ora locală a României) s-a produs în Marea Neagră un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 18.5km.

Cutremurul de pe 17 august s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 76km S de Sevastopol.