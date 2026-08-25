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Cutremur mediu produs în România, marți dimineață

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Cutremur mediu produs în România, marți dimineațăCutremur Vrancea. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Un cutremur de intensitate medie s-a produs marți dimineața, în România, potrivit datelor făcute publice de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremur de intensitate medie produs în zona seismică Vrancea

„În ziua de 25 August 2026, la ora 04:56:39 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 145.2 km”, a precizat instituția.

Intensitatea acestul seism a fost III, potrivit INCDFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 57 kilometri Sud de Focșani, 57 kilometri Sud-Est de Sfantu-Gheorghe, 62 kilometri Sud de Buzău, 65 kilometri Est de Brașov, 83 kilometri Nord-Est de Ploiești.

Cel mai recente cutremure anterioare au avut loc pe 18 și 19 august

Cel mai recent cutremur din zona seismică Vrancea avusese loc pe 19 August 2026 la ora 02:28:10 (ora locală a României). Seismul acesta a avut magnitudinea ml 2.9, la adâncimea de 142.3km.

Cutremurul de pe 19 august s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 57km S de Focsani, 59km S de Buzau, 59km SE de Sfantu-Gheorghe, 66km E de Brasov, 81km NE de Ploiesti, potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Acest cutremur venea la doar o zi după cel de pe 18 August 2026, de la ora 23:58:08 (ora locală a României) produs tot în zona seismică Vrancea, VRANCEA. A fost vorba, și atunci, de un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 133.3km.

Cutremurul de pe 18 august s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 47km S de Focsani, 63km S de Buzau, 64km E de Sfantu-Gheorghe, 75km E de Brasov, 93km NE de Ploiesti.

Seism slab în Marea Neagră, produs pe 17 august

Iar mai devreme cu o zi, pe 17 August 2026, la ora 01:22:15 (ora locală a României) s-a produs în Marea Neagră un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 18.5km.

Cutremurul de pe 17 august s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 76km S de Sevastopol.

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