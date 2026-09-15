Fetiță de 6 ani din Vrancea, găsită inconștientă acasă. Poliția a deschis un dosar penal
- Iulia Moise
- 15 septembrie 2026, 14:44
O fetiță în vârstă de șase ani din comuna Nănești, județul Vrancea, a murit după ce a fost găsită inconștientă în locuință de tatăl său, care a sunat la 112. Polițiștii au început cercetările pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs decesul.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, apelul la numărul unic de urgență 112 a fost făcut luni, 14 septembrie, de un bărbat în vârstă de 51 de ani.
Acesta le-a spus autorităților că și-a găsit fiica, în vârstă de șase ani, în stare de inconștiență, la domiciliul din comuna Nănești.
Echipajul medical a constatat decesul
La adresa indicată de apelant s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Nănești, care au efectuat verificări pentru a stabili ce s-a întâmplat.
La fața locului a ajuns și un echipaj medical. Cadrele medicale au constatat că fetița era decedată.
Polițiștii au efectuat examinarea preliminară a trupului, iar în urma acesteia nu au fost identificate leziuni sau alte semne vizibile de violență.
Acest aspect nu stabilește însă cauza morții. Pentru determinarea acesteia sunt necesare procedurile medico-legale, care urmează să clarifice circumstanțele medicale ale decesului.
A fost deschis un dosar penal
În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal. Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorului competent.
Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care a murit copilul și să verifice informațiile disponibile în cadrul procedurilor prevăzute de lege.
În această etapă a anchetei, autoritățile nu au indicat o cauză a decesului și nu au anunțat existența unor suspiciuni privind o faptă violentă. De asemenea, examinarea preliminară nu a evidențiat semne vizibile de violență.
Cauza exactă a morții va putea fi stabilită după efectuarea procedurilor medico-legale și finalizarea verificărilor dispuse în cadrul anchetei.
Ce urmează în anchetă
Cercetările vor continua sub coordonarea procurorului, iar rezultatele examinării medico-legale vor avea un rol important în stabilirea cauzei decesului.
Până la finalizarea acestor proceduri, orice concluzie privind circumstanțele în care a murit fetița ar fi prematură. Poliția continuă verificările pentru c