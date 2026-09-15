Social

Fetiță de 6 ani din Vrancea, găsită inconștientă acasă. Poliția a deschis un dosar penal

Fetiță de 6 ani din Vrancea, găsită inconștientă acasă. Poliția a deschis un dosar penalSMURD. Sursa foto: dreamstime.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O fetiță în vârstă de șase ani din comuna Nănești, județul Vrancea, a murit după ce a fost găsită inconștientă în locuință de tatăl său, care a sunat la 112. Polițiștii au început cercetările pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs decesul.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, apelul la numărul unic de urgență 112 a fost făcut luni, 14 septembrie, de un bărbat în vârstă de 51 de ani.

Acesta le-a spus autorităților că și-a găsit fiica, în vârstă de șase ani, în stare de inconștiență, la domiciliul din comuna Nănești.

Echipajul medical a constatat decesul

La adresa indicată de apelant s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Nănești, care au efectuat verificări pentru a stabili ce s-a întâmplat.

La fața locului a ajuns și un echipaj medical. Cadrele medicale au constatat că fetița era decedată.

Polițiștii au efectuat examinarea preliminară a trupului, iar în urma acesteia nu au fost identificate leziuni sau alte semne vizibile de violență.

Acest aspect nu stabilește însă cauza morții. Pentru determinarea acesteia sunt necesare procedurile medico-legale, care urmează să clarifice circumstanțele medicale ale decesului.

A fost deschis un dosar penal

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal. Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorului competent.

Polițiști

Polițiști. Sursa foto: captură TV

Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care a murit copilul și să verifice informațiile disponibile în cadrul procedurilor prevăzute de lege.

În această etapă a anchetei, autoritățile nu au indicat o cauză a decesului și nu au anunțat existența unor suspiciuni privind o faptă violentă. De asemenea, examinarea preliminară nu a evidențiat semne vizibile de violență.

Cauza exactă a morții va putea fi stabilită după efectuarea procedurilor medico-legale și finalizarea verificărilor dispuse în cadrul anchetei.

Ce urmează în anchetă

Cercetările vor continua sub coordonarea procurorului, iar rezultatele examinării medico-legale vor avea un rol important în stabilirea cauzei decesului.

Până la finalizarea acestor proceduri, orice concluzie privind circumstanțele în care a murit fetița ar fi prematură. Poliția continuă verificările pentru c

Stiri calde

17:16 - Mocănița din Bucovina a deraiat. Locomotiva a ajuns pe asfalt

17:15 - Piața Victoriei, din nou la limita confruntării. Cine răspunde dacă protestul escaladează, după lecția 10 august 2018

17:06 - Trei zodii chinezești trebuie să fie prudente pe 16 septembrie. Ziua poate aduce tensiuni și decizii greșite

16:59 - Sorin Grindeanu, după haosul din Piața Victoriei: „Ilie Bolojan are obligația să iasă de după perdelele de la Guvern”

16:51 - „Efectul Haaland” se vede în magazine. Alimentul pe care norvegienii îl cumpără tot mai mult

16:43 - Nicușor Dan condamnă violențele din Piața Victoriei: „Sunt extrem de grave”

HAI România!

Ca și acum 100 de ani, oamenii pot fi duși de nas cu ușurință

Ca și acum 100 de ani, oamenii pot fi duși de nas cu ușurință

Fotografia, de la „colorata mâine-i gata” la imagini generate „la minut” de inteligența artificială

Fotografia, de la „colorata mâine-i gata” la imagini generate „la minut” de inteligența artificială

Cu un fost prim-ministru despre o criză fără sfârșit

Cu un fost prim-ministru despre o criză fără sfârșit

Proiecte speciale