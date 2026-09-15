O fetiță în vârstă de șase ani din comuna Nănești, județul Vrancea, a murit după ce a fost găsită inconștientă în locuință de tatăl său, care a sunat la 112. Polițiștii au început cercetările pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs decesul.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, apelul la numărul unic de urgență 112 a fost făcut luni, 14 septembrie, de un bărbat în vârstă de 51 de ani.

Acesta le-a spus autorităților că și-a găsit fiica, în vârstă de șase ani, în stare de inconștiență, la domiciliul din comuna Nănești.

La adresa indicată de apelant s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Nănești, care au efectuat verificări pentru a stabili ce s-a întâmplat.

La fața locului a ajuns și un echipaj medical. Cadrele medicale au constatat că fetița era decedată.

Polițiștii au efectuat examinarea preliminară a trupului, iar în urma acesteia nu au fost identificate leziuni sau alte semne vizibile de violență.

Acest aspect nu stabilește însă cauza morții. Pentru determinarea acesteia sunt necesare procedurile medico-legale, care urmează să clarifice circumstanțele medicale ale decesului.

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal. Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorului competent.

Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care a murit copilul și să verifice informațiile disponibile în cadrul procedurilor prevăzute de lege.

În această etapă a anchetei, autoritățile nu au indicat o cauză a decesului și nu au anunțat existența unor suspiciuni privind o faptă violentă. De asemenea, examinarea preliminară nu a evidențiat semne vizibile de violență.

Cauza exactă a morții va putea fi stabilită după efectuarea procedurilor medico-legale și finalizarea verificărilor dispuse în cadrul anchetei.

Cercetările vor continua sub coordonarea procurorului, iar rezultatele examinării medico-legale vor avea un rol important în stabilirea cauzei decesului.

Până la finalizarea acestor proceduri, orice concluzie privind circumstanțele în care a murit fetița ar fi prematură. Poliția continuă verificările pentru c