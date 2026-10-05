Politica

Sorin Grindeanu anunță că PSD îl propune premier

Sorin Grindeanu anunță că PSD îl propune premierSorin Grindeanu. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, după consultările de la Palatul Cotroceni, că formațiunea pe care o conduce a solicitat președintelui Nicușor Dan mandatul pentru funcția de prim-ministru, iar nominalizarea Partidului Social Democrat este chiar el.

Sorin Grindeanu anunță că vrea să fie prim-ministru

El a transmis că partidul își dorește să contribuie la formarea unui nou guvern și la depășirea blocajului politic.

„PSD, ca principalul partid din Parlament, a solicitat președintelui mandatul de prim-ministru. Nominalizarea sunt eu, așa cum știți, și această nominalizare a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni”, a declarat Sorin Grindeanu după întâlnirea cu șeful statului.

„PSD își dorește să avem rapid un guvern”

El a spus că PSD își dorește formarea cât mai rapidă a unui guvern care să poată adopta rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru anul următor.

„PSD își dorește să avem rapid un guvern, un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta, astfel încât să intrăm în 2027 cu un buget nou”, a mai afirmat Sorin Grindeanu după consultările cu pratidele declanșate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, după eșecul învestirii echipei propuse de liberalul Siegfried Mureșan.

Nicusor Dan, consultari Cotroceni

Nicusor Dan, consultari Cotroceni / sursa foto: captură video

Președintele PSD a susținut, de asemenea, că partidul a transmis încă din primăvară că este necesară o schimbare a direcției de administrare a țării. El a criticat măsurile de austeritate asociate guvernării lui Ilie Bolojan, despre care afirmă că au avut efecte negative asupra economiei.

Potrivit lui Grindeanu, austeritatea ar fi dus la scădere economică, inflație ridicată, reducerea consumului pentru 12 luni consecutiv, creșterea numărului șomerilor cu 70.000 și diminuarea investițiilor directe în România.

„Considerăm că modul de a conduce guvernul, de a administra țara, e unul greșit și trebuie să schimbăm această direcție”, a mai spus liderul PSD.

Grindeanu spune că PSD nu are „linii roșii”

Grindeanu a adăugat că PSD vrea să fie parte a soluției și a precizat că formațiunea nu are „linii roșii” în negocieri, dar dorește ca soluția politică să includă PSD.

Grindeanu a pledat pentru formarea rapidă a unei majorități și a unui guvern care să pună capăt blocajului politic și să schimbe direcția de administrare a țării.

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