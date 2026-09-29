Decizia Curții de Apel București de a dispune arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu a stârnit o reacție promptă din partea Dianei Șoșoacă, pe Facebook. Europarlamentarul a criticat măsura adoptată de instanță, calificând-o drept o acțiune abuzivă, și a anunțat că își menține disponibilitatea de a-i oferi sprijin juridic fostului candidat la alegerile prezidențiale. Totodată, lidera SOS România a lansat avertismente ferme la adresa actualei conduceri politice.

Măsura privativă de libertate a fost stabilită marți, când Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT. Instanța a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile în cazul lui Călin Georgescu, hotărârea fiind definitivă. Aceeași decizie a fost pronunțată și pe numele omului de afaceri Ionel Rusen.

Imediat după aflarea hotărârii, Diana Șoșoacă a reacționat public, precizând că firma sa de avocatură este pregătită să preia reprezentarea juridică a lui Georgescu.

„Îmi reînnoiesc propunerea către Călin Georgescu ca societatea noastră de avocatură să îl reprezinte și să îi facă apărarea! Este un abuz inacceptabil în așa-zisa democrație!”, a transmis Diana Șoșoacă.

În declarațiile sale, europarlamentarul a pus decizia instanței pe seama unor inițiative internaționale dedicate protejării democrației, îndreptându-și criticile către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Ursula von der Leyen își pune planul în acțiune! Scutul european pentru democrație este instaurarea nazismului! Dacă cineva crede că ne va fi frică și renunțăm, se înșală amarnic!”, a mai susținut Șoșoacă.

Afirmațiile care sugerează o implicare a președintei Comisiei Europene reprezintă poziția personală a Dianei Șoșoacă, nefiind prezentate dovezi care să ateste o ingerință a oficialului european în dosarul gestionat de DIICOT sau în hotărârea judecătorească.

Într-un al doilea mesaj, de o amploare mai mare, europarlamentarul a contestat vehement măsura arestării preventive, susținând că aceasta reflectă o deteriorare a garanțiilor democratice și a drepturilor fundamentale în România.

„România nu mai există ca stat de drept! Nu mai există democrație! Nu mai există drepturi și libertăți fundamentale! Atunci când interesele serviciilor sunt mai presus decât ordinea de drept, se numește stat tiranic!”, afirma Șoșoacă.

Lidera SOS România a pus sub semnul întrebării și momentul ales de anchetatori pentru a acționa în cadrul acestei cauze, unde prejudiciul invocat depășește un milion de euro.

„Arestare după doi ani pentru 1 milion euro? Tot Parlamentul ăla și Guvernul fură de 36 de ani miliarde!”, a scris aceasta.

În încheierea intervenției sale, Diana Șoșoacă a menționat numele premierului Ilie Bolojan și pe cel al europarlamentarului Siegfried Mureșan, transmițându-le un avertisment pe linie politică.

„Ăsta este Scutul european pentru democrație, Bolojane, Mureșane? Adică tot ați făcut precedentul? Crezi că vă votăm de frica pușcăriei? Hai sictir, criminalilor! Este cea mai proastă mișcare pe care o puteați face vreodată! V-ați semnat sentința definitivă!”, a transmis Diana Șoșoacă.

Acuzațiile referitoare la implicarea serviciilor de informații, a Executivului sau a politicienilor nominalizați aparțin în exclusivitate Dianei Șoșoacă și nu sunt susținute în postările sale de probe care să arate o intervenție directă în ancheta penală.