Cum poți să ieși mai devreme la pensie și de ce contează

Românii care vor să iasă cât mai devreme la pensie au mai multe variante prevăzute de lege. Cea mai cunoscută este pensia anticipată, care permite ieșirea din activitate cu până la cinci ani înainte de vârsta standard, însă există și situații în care vârsta de pensionare poate fi redusă în funcție de condițiile de muncă sau de situația personală.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, pensia anticipată poate fi solicitată de persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și care mai au cel mult cinci ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare. Pentru stabilirea momentului exact contează luna și anul nașterii, precum și stagiul de cotizare realizat.

Pensia anticipată vine cu o diminuare a cuantumului. Penalizarea este calculată în funcție de numărul lunilor de anticipare și de stagiul realizat peste stagiul complet contributiv. Reducerea poate ajunge la 0,40% pentru fiecare lună de anticipare și scade până la 0,20%, în funcție de vechimea suplimentară.

Diminuarea se aplică până la atingerea vârstei standard de pensionare. În acel moment, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă, iar diminuarea este eliminată.

Penalizarea trebuie însă privită împreună cu banii pe care persoana nu îi mai plătește în sistem. Dacă un angajat se pensionează cu câțiva ani mai devreme, încasează o pensie lunară mai mică, dar nu mai este obligat să continue activitatea și să achite contribuții sociale din salariu în perioada respectivă.

Prin urmare, comparația nu ar trebui făcută doar între două cuantumuri de pensie. Pe de o parte există pensia mai mică rezultată din anticipare, iar pe de altă parte sunt contribuțiile pe care persoana nu le mai achită și faptul că începe să primească pensie mai devreme.

În cazul unei persoane cu o speranță de viață apropiată de vârsta de pensionare, diferența poate deveni relevantă. Mai ales pentru bărbați, unde speranța de viață este mai redusă decât în cazul femeilor, momentul pensionării poate schimba semnificativ calculul financiar.

O altă posibilitate este pensionarea cu reducerea vârstei standard pentru persoanele care au lucrat în condiții deosebite sau speciale. Reducerea depinde de perioada lucrată și de categoria în care se încadrează activitatea.

Pentru anumite perioade lucrate în condiții deosebite, vârsta standard de pensionare poate fi redusă, iar pentru activitatea desfășurată în condiții speciale reducerile sunt mai mari, în limitele stabilite de lege.

Există reduceri ale vârstei standard și pentru anumite categorii speciale, inclusiv persoane cu handicap sau deficiență vizuală gravă. De asemenea, femeile care au realizat stagiul complet contributiv și au născut și crescut copii pot beneficia de reduceri, în funcție de numărul copiilor.

Un aspect important este că reducerile de vârstă nu pot fi combinate în orice situație. În cazul pensiei anticipate, reducerea de până la cinci ani nu se cumulează cu alte reduceri ale vârstei standard de pensionare.

Astfel, pentru a determina cea mai devreme dată la care o persoană se poate pensiona, trebuie analizate vârsta standard, stagiul contributiv, eventualele perioade lucrate în condiții deosebite sau speciale și situația personală a solicitantului.