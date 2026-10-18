Pensionarii din România continuă să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) în funcție de valoarea pensiei, potrivit regulilor aplicabile în 2026. Pragul de 3.000 de lei stabilește cine datorează contribuția, iar calculul se face numai pentru suma care depășește acest plafon, potrivit Casei Naționale de Pensii (CNPP).

Persoanele care primesc pensii de cel mult 3.000 de lei pe lună sunt scutite de plata CASS pentru venitul din pensie. În schimb, pensionarii care depășesc acest nivel datorează o contribuție de 10% aplicată exclusiv diferenței dintre pensia încasată și plafonul stabilit de lege.

De exemplu, pentru o pensie de 3.500 de lei, contribuția lunară este de 50 de lei. La o pensie de 4.000 de lei, suma reținută ajunge la 100 de lei, iar pentru o pensie de 5.000 de lei, CASS este de 200 de lei.

Mecanismul a fost introdus prin Legea nr. 141/2025 și se aplică în perioada 1 august 2025 – 31 decembrie 2027. În lipsa unor modificări legislative, aceleași reguli sunt valabile și în octombrie 2026.

Pragul de 3.000 de lei reprezintă nivelul de la care se calculează contribuția de sănătate pentru pensii. Astfel, pensionarii care încasează lunar o sumă egală cu acest plafon sau mai mică nu datorează CASS pentru pensie.

Pentru cei care depășesc limita, contribuția nu se aplică întregului venit, ci numai sumei care trece de 3.000 de lei. Cu cât diferența este mai mare, cu atât crește și valoarea reținerii lunare.

Sistemul este prevăzut de legislația în vigoare până la sfârșitul anului 2027, însă eventualele modificări depind de adoptarea unor noi prevederi legale.

Ministerul Muncii a transmis recent pentru Newsweek că legislația actuală stabilește aplicarea mecanismului până la 31 decembrie 2027. Instituția nu a anunțat o eventuală majorare a plafonului de 3.000 de lei și nici extinderea contribuției asupra pensiilor aflate sub acest nivel.

Potrivit explicațiilor ministerului, stabilirea persoanelor obligate să plătească CASS ține de prevederile Codului fiscal și de legislația din domeniul sănătății, care intră în sfera de competență a Ministerului Finanțelor și a Ministerului Sănătății.

Prin urmare, până la adoptarea unor noi măsuri, pragul de 3.000 de lei rămâne reperul folosit pentru calcularea contribuției de sănătate aferente pensiilor.

O eventuală extindere a obligației de plată la pensiile mai mici ar putea diminua veniturile nete ale unui număr important de pensionari. Deși în spațiul public au apărut estimări privind necesitatea unor venituri suplimentare pentru finanțarea sistemului de sănătate, acestea nu reprezintă o decizie oficială de modificare a regulilor actuale.

Contribuția de sănătate aplicată părții din pensie care depășește 3.000 de lei a fost contestată și în instanță. Un pensionar a acționat în judecată Casa de Pensii, solicitând eliminarea contribuției de 10% și restituirea sumelor reținute începând cu 1 august 2025, cu actualizarea acestora în funcție de inflație și dobânda legală.

În susținerea cererii, pensionarul a contestat legalitatea reținerilor și a argumentat că pensia reprezintă o parte din veniturile obținute prin muncă, pentru care au fost achitate contribuții în perioada activă.

Existența procesului nu suspendă automat aplicarea regulilor generale. Efectele juridice ale acestui caz depind de soluția instanței și, dacă va fi necesar, de etapele ulterioare ale procedurii judiciare.

În prezent, nu a fost anunțată oficial o majorare a plafonului de 3.000 de lei sau o extindere a contribuției de sănătate la pensionarii cu venituri mai mici, potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Muncii.

Astfel, pensionarii care primesc cel mult 3.000 de lei lunar nu plătesc CASS pentru pensie, în timp ce persoanele care depășesc acest prag datorează 10% din diferența care trece de plafon.

Regulile sunt prevăzute de legislația actuală până la 31 decembrie 2027, iar orice schimbare a sistemului de calcul va depinde de eventualele modificări legislative.