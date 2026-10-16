Persoanele care ajung la vârsta pensionării fără să fi acumulat stagiul minim de cotizare se pot confrunta cu o problemă financiară importantă: nu pot obține pensia pentru limită de vârstă dacă nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. În România, stagiul minim contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, potrivit CNPP.

Cei care nu au suficientă vechime și nu își permit să cumpere anii lipsă pot avea, totuși, acces la anumite forme de sprijin. Printre posibilități se numără ajutorul de incluziune, pensia de urmaș sau pensia de invaliditate, dacă sunt îndeplinite condițiile specifice fiecărei situații. Înainte de a solicita un ajutor, este important ca persoanele interesate să verifice perioadele de cotizare înregistrate oficial.

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, acordarea pensiei pentru limită de vârstă presupune îndeplinirea cumulativă a două condiții: atingerea vârstei standard de pensionare și realizarea stagiului minim de cotizare contributiv.

Astfel, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, dar au doar 10 sau 12 ani de cotizare recunoscuți, nu pot obține pensia obișnuită pentru limită de vârstă doar pe baza acestor perioade.

Vârsta standard se stabilește în funcție de data nașterii și de calendarul de pensionare prevăzut de lege. Totodată, stagiul minim de 15 ani nu trebuie confundat cu stagiul complet de cotizare, care reprezintă un prag diferit.

Indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută drept pensie minimă, completează veniturile persoanelor care au deja un drept de pensie stabilit, dar încasează o sumă sub pragul legal.

În 2026, nivelul menționat pentru această indemnizație este de 1.281 de lei lunar. Persoanele eligibile, cu domiciliul în România, primesc diferența dintre veniturile luate în calcul potrivit legii și nivelul indemnizației.

De exemplu, dacă o persoană are o pensie de 900 de lei și îndeplinește condițiile legale, poate primi o completare de 381 de lei.

În schimb, persoanele care nu au deloc dreptul la pensie nu primesc automat această sumă doar pentru că au ajuns la vârsta standard și nu mai au venituri.

Înainte de a concluziona că nu îndeplinesc condițiile pentru pensionare, persoanele interesate pot solicita casei teritoriale de pensii o situație a stagiului de cotizare. Verificarea poate scoate la iveală perioade de activitate care nu apar în evidențe sau care trebuie dovedite prin documente.

Pentru activitatea desfășurată până la 31 martie 2001, carnetul de muncă și adeverințele întocmite potrivit legii pot reprezenta documente relevante. Pentru perioadele ulterioare, evidențele se bazează în principal pe declarațiile de asigurare.

Nu toate perioadele asimilate sunt luate în calcul pentru atingerea stagiului minim contributiv. Studiile universitare și serviciul militar, de exemplu, nu completează pragul general de 15 ani. În schimb, concediul pentru creșterea copilului, începând cu 1 ianuarie 2006, poate fi valorificat în condițiile prevăzute de lege.

Persoanele care au lucrat atât în România, cât și în alte state pot solicita valorificarea perioadelor de asigurare realizate în străinătate, în funcție de legislația europeană sau de acordurile internaționale aplicabile.

De exemplu, o persoană care a acumulat 10 ani de asigurare în România și alți cinci ani într-un stat al Uniunii Europene poate îndeplini condiția de stagiu prin totalizarea perioadelor, dacă sunt respectate regulile aplicabile și perioadele nu se suprapun.

Acest lucru nu înseamnă că România va plăti pensie pentru toți cei 15 ani. Fiecare stat stabilește drepturile care îi revin, potrivit propriilor reguli și perioadelor de asigurare recunoscute. De asemenea, data de la care se acordă pensia poate fi diferită de la o țară la alta, în funcție de vârsta de pensionare.

Persoanele care nu au suficienți ani de cotizare pentru propria pensie pot avea dreptul la pensie de urmaș dacă soțul sau soția a fost pensionar ori îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

În acest caz, dreptul nu depinde de realizarea propriului stagiu minim de 15 ani, ci de îndeplinirea condițiilor prevăzute pentru pensia de urmaș.

Soțul supraviețuitor poate beneficia de pensie pe tot parcursul vieții, de la vârsta standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. Pentru o căsătorie cuprinsă între 10 și 15 ani, cuantumul se reduce cu 0,5% pentru fiecare lună lipsă până la pragul de 15 ani.

Legea prevede și alte situații în care pensia de urmaș poate fi acordată înainte de atingerea vârstei standard, inclusiv în anumite cazuri de invaliditate, deces provocat de un accident de muncă sau de o boală profesională ori dacă soțul supraviețuitor îngrijește un copil de până la șapte ani.

Pentru un singur urmaș, procentul legal este de 50% din baza de calcul stabilită potrivit legii. Suma exactă depinde de situația susținătorului și de regulile aplicabile.

Persoanele care nu au ajuns la vârsta standard de pensionare și au capacitatea de muncă diminuată din cauza unei boli sau a unui accident pot solicita pensie de invaliditate, dacă îndeplinesc cerințele legale.

Procedura presupune evaluarea medicală a capacității de muncă și depunerea documentelor necesare la instituțiile competente. Medicul expert al asigurărilor sociale analizează situația și emite decizia medicală, după care casa teritorială de pensii soluționează cererea.

Această categorie de pensie are condiții proprii privind stagiul contributiv, astfel că pragul general de 15 ani pentru pensia pentru limită de vârstă nu se aplică în aceeași manieră.

Lipsa unui loc de muncă sau imposibilitatea de a cumpăra anii de cotizare nu reprezintă, în sine, motive pentru acordarea pensiei de invaliditate.

Legea prevede excepții de la regulile generale de pensionare pentru anumite categorii de persoane cu dizabilități.

Persoanele cu handicap grav pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu 15 ani, dacă au realizat, în condiții de handicap, cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare și îndeplinesc cerințele legale privind documentele medicale.

În cazul persoanelor cu deficiență vizuală gravă, pensia pentru limită de vârstă poate fi acordată indiferent de vârstă, dacă este realizată cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare în condițiile prevăzute de lege.

Pentru un stagiu complet de 35 de ani, o treime înseamnă 11 ani și 8 luni. Casa de Pensii verifică însă fiecare situație în parte, inclusiv perioadele de cotizare și documentele care atestă încadrarea în categoria relevantă.

Persoanele care nu îndeplinesc condițiile pentru nicio categorie de pensie pot solicita venit minim de incluziune, reglementat prin Legea nr. 196/2016. Acordarea ajutorului de incluziune nu depinde de realizarea unui anumit număr de ani de cotizare, ci de situația financiară și familială a solicitantului.

În octombrie 2026, nivelul maxim indicat pentru o persoană singură cu vârsta de cel puțin 65 de ani, fără venituri luate în calcul și care îndeplinește toate condițiile legale, este de 572 de lei lunar. Pentru o persoană singură cu vârsta sub 65 de ani, nivelul maxim indicat este de 393 de lei.

Suma efectiv acordată poate fi mai mică, în funcție de veniturile luate în calcul, componența familiei și bunurile deținute. Existența unor bunuri din categoriile excluse de lege poate împiedica acordarea sprijinului.

De asemenea, din august 2025, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cotă de 10%, se aplică și ajutorului de incluziune, potrivit modificărilor legislative menționate. În consecință, suma netă încasată poate fi mai mică decât cuantumul stabilit.

Pentru o persoană singură care primește un ajutor de 572 de lei, o reținere de 10% ar însemna 57,20 lei, rezultând aproximativ 515 lei. Calculul este orientativ, iar suma efectivă depinde de regulile de aplicare și de situația beneficiarului.

În cazul soților care locuiesc împreună, autoritățile analizează situația familiei, astfel că fiecare persoană nu primește automat separat cuantumul maxim destinat unei persoane singure.

O altă posibilitate pentru cei care încă pot lucra este acumularea perioadei de cotizare necesare prin activități pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale.

De exemplu, o persoană care are 13 ani de stagiu contributiv recunoscut poate ajunge la pragul minim de 15 ani după încă doi ani de activitate asigurată, cu condiția ca perioadele să fie validate de Casa de Pensii.