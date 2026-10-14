Faptul că pentru un venit s-a datorat sau s-a plătit contribuția de asigurări sociale nu înseamnă, în toate situațiile, că acesta apare automat și fără alte formalități în calculul pensiei. În special pentru perioadele mai vechi, anumite venituri trebuie dovedite prin documente, iar unele categorii de venituri au intrat în calculul pensiei în baza unor reguli diferite de cele aplicate în prezent.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii are la bază principiul contributivității: drepturile de asigurări sociale se cuvin în temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite. Tot legea prevede că veniturile pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale nu se iau în considerare la stabilirea prestațiilor din sistemul public de pensii.

În practică, însă, una dintre problemele importante este dovedirea veniturilor și a contribuțiilor aferente, în special în cazul perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001.

Legea nr. 360/2023 a introdus posibilitatea valorificării unor venituri contributive care anterior nu erau valorificate în calculul pensiei în același mod.

Casa Națională de Pensii Publice precizează că sunt avute în vedere, între altele, sporuri nepermanente, prime, premii, al 13-lea salariu, ore suplimentare și veniturile obținute în acord global, atunci când pentru acestea s-a datorat contribuția de asigurări sociale și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislație. Categoriile sunt prevăzute în normele de aplicare a Legii nr. 360/2023.

Așadar, existența unei prime sau a unui spor pe fluturașul de salariu nu trebuie confundată cu situația în care venitul poate fi valorificat efectiv în calculul pensiei. Pentru perioadele pentru care informațiile nu se regăsesc în evidențele electronice, dovada veniturilor și a contribuțiilor poate deveni esențială.

Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, Legea nr. 360/2023 prevede că, la determinarea punctajelor lunare, se utilizează venitul total lunar realizat, brut sau net, după caz, asupra căruia s-a datorat contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Acest venit trebuie dovedit printr-o adeverință întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la lege și eliberată, după caz, de angajator, deținătorul legal al arhivei sau operatorul economic autorizat pentru prestarea serviciilor arhivistice.

Dacă pentru o anumită perioadă nu poate fi dovedit venitul total lunar realizat, legea stabilește reguli speciale pentru determinarea punctajului, inclusiv utilizarea salariilor înscrise în carnetul de muncă și a anumitor sporuri cu caracter permanent, în condițiile prevăzute de lege.

Aceasta este una dintre situațiile în care un venit pentru care s-au plătit contribuții poate ridica probleme practice: contribuția poate să fi existat, dar datele necesare pentru calculul punctajului trebuie să poată fi dovedite potrivit legii.

Pentru veniturile nepermanente, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a explicat că noua legislație permite valorificarea lor dacă asupra acestora s-a datorat contribuția de asigurări sociale.

CNPP a menționat explicit sporurile nepermanente, primele, premiile, al 13-lea salariu, orele suplimentare și veniturile din acord global.

Pentru pensionarii ale căror pensii sunt deja în plată, aceste venituri pot fi valorificate în baza documentelor care îndeplinesc condițiile de valabilitate și legalitate prevăzute de lege.

CNPP a precizat că, pentru veniturile nepermanente realizate înainte de 1 aprilie 2001, este necesară dovedirea lor prin adeverințe corespunzătoare. Pentru perioadele ulterioare lunii aprilie 2001, informațiile privind veniturile nepermanente sunt deja stocate în bazele de date electronice.

Pentru veniturile care trebuie dovedite prin documente, adeverința este un element important. CNPP a precizat că, după 1 septembrie 2024, adeverințele pentru veniturile nepermanente trebuie întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la Legea nr. 360/2023.

Dacă angajatorul există și este activ, documentele pot fi solicitate acestuia. În cazul unui angajator care nu mai este activ, persoana trebuie să se adreseze deținătorului legal al arhivei, potrivit precizărilor CNPP.

CNPP a precizat și că adeverințele emise înainte de 18 iunie 2021 pot fi valorificate dacă îndeplinesc cerințele de fond prevăzute de legislația aplicabilă, chiar dacă nu respectă ca formă modelele introduse ulterior. De exemplu, dacă documentul conține veniturile lunare realizate și mențiunea că s-a reținut și plătit CAS, acesta poate fi valorificat dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Un document care menționează o sumă încasată nu este suficient, în sine, pentru ca suma respectivă să fie automat introdusă în calculul pensiei.

Pentru valorificare trebuie să fie îndeplinite condițiile prevăzute de legislația pensiilor, inclusiv cele referitoare la natura venitului și la contribuția de asigurări sociale datorată pentru acesta.

Legea nr. 360/2023 stabilește explicit că veniturile pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale nu se iau în considerare la stabilirea prestațiilor din sistemul public de pensii.

De aceea, în cazul unor venituri mai vechi, nu este suficientă simpla afirmație că persoana a primit banii. Trebuie stabilit dacă asupra venitului s-a datorat contribuția și dacă acesta poate fi dovedit în forma cerută de legislație.

Noua legislație permite valorificarea unor venituri și sporuri nepermanente care nu au fost luate în calcul anterior, dacă acestea îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

CNPP a explicat că, după 1 septembrie 2024, adeverințele referitoare la aceste venituri pot fi depuse în continuare la casele teritoriale de pensii, fără un termen-limită pentru depunerea lor. Drepturile rezultate din noile documente se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care documentele au fost depuse.

Prin urmare, o persoană care descoperă că anumite venituri contributive nu au fost valorificate poate solicita luarea lor în calcul, dacă poate prezenta documentele cerute de legislație.

Pentru perioadele de după aprilie 2001, situația este diferită în ceea ce privește evidența veniturilor nepermanente. CNPP arată că aceste informații sunt stocate în bazele de date electronice, astfel că nu sunt necesare documente justificative pentru toate aceste venituri, în același mod ca în cazul perioadelor mai vechi.

Totuși, în cazul în care sunt necesare documente pentru anumite situații sau există neconcordanțe în evidențe, trebuie verificat ce informații există în baza de date și ce documente pot fi solicitate angajatorului.

Pentru o persoană care se apropie de pensionare, verificarea perioadelor lucrate și a veniturilor care pot fi valorificate poate evita situația în care anumite elemente ale veniturilor nu sunt luate în calcul din lipsa documentelor necesare.

În cazul perioadelor mai vechi, este importantă verificarea carnetului de muncă și, dacă este cazul, obținerea adeverințelor privind veniturile realizate și sporurile pentru care s-au datorat contribuții.

Pentru perioadele în care angajatorul nu mai există, identificarea deținătorului legal al arhivei poate fi necesară pentru obținerea documentelor.

Principiul contributivității rămâne esențial în sistemul public de pensii: drepturile se acordă în temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite. Însă, pentru ca un anumit venit să poată produce efecte în calculul pensiei, trebuie să fie îndeplinite și condițiile legale privind evidența și dovedirea lui.

În special pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, documentele privind veniturile realizate și contribuțiile aferente pot face diferența între un venit care poate fi valorificat și unul care nu poate fi luat în calcul.

Pentru veniturile nepermanente, Legea nr. 360/2023 a extins posibilitatea valorificării unor categorii precum primele, premiile, al 13-lea salariu, orele suplimentare și veniturile din acord global, atunci când sunt îndeplinite condițiile legale.

De aceea, înainte de stabilirea sau recalcularea pensiei, este important să fie verificate atât perioadele de cotizare, cât și veniturile pentru care s-au datorat contribuții și care pot fi valorificate potrivit legislației în vigoare.