Franța a evitat mult timp să discute despre rasă. Acuzațiile reciproce după revoltele recente ar putea reprezenta un semnal de alarmă și un punct de plecare pentru o nouă abordare, scrie WSJ.

O întrebare incomodă planează asupra Franței de când protestele studențești împotriva condițiilor din școli s-au transformat în revolte și jafuri comise de persoane mascate, îmbrăcate în negru: cine s-a aflat în spatele acestora?

Marine Le Pen susține că participanții la revolte proveneau din cartiere cu populații numeroase de imigranți. Jean-Luc Mélenchon, reprezentant al extremei stângi, afirmă că adevărata problemă a fost comportamentul forțelor de ordine, acuzând autoritățile de tactici brutale și haotice care au alimentat violențele. Guvernul francez, în schimb, dă vina pe agitatorii „ultrastângiști”.

În Franța, statului îi este interzis prin lege să colecteze statistici privind rasa, etnia și religia. Prin urmare, forțele de ordine nu pot documenta dacă cetățenii francezi reținuți în timpul revoltelor sunt sau nu descendenți ai imigranților. Nici companiile, mediul academic și alte entități din afara statului nu au libertate deplină să colecteze asemenea date. Încălcarea regulilor poate fi pedepsită cu până la cinci ani de închisoare și o amendă de 300.000 de euro. În consecință, este dificil ca etnia sau religia să fie incluse în dezbaterea publică despre revolte, deoarece, în perspectiva statului francez, asemenea categorii nu există.

Pentru americani, obișnuiți cu multiculturalismul, identitățile multiple și dezbaterile politice marcate de diferențele rasiale, poate părea imposibil să nu discuți despre rasă și diferențele culturale. În Franța, însă, aceste concepte sunt profund stigmatizate, deoarece contravin principiilor fondatoare ale țării.

Tulburările recente arată însă că aceste fracturi există deja, indiferent dacă republica franceză, care nu face diferențe rasiale, le recunoaște sau nu. Protestele au început în suburbiile Parisului, în zonele sărace de la periferie, unde locuiește o mare parte a populației musulmane din țară. De zeci de ani, sistemul public de învățământ din aceste cartiere reprezintă un punct central al eforturilor Franței de integrare a comunităților de imigranți. Disputele privind vălurile musulmane și laicitatea statului francez au depășit de mult spațiul școlilor și au divizat electoratul, adesea pe criterii culturale și etnice.

„Politica identității înlocuiește clasele sociale în limbajul confruntărilor politice”, a declarat Gilles Kepel, un reputat cercetător care a studiat apariția enclavelor etnice în Franța. „Cei care deplâng în mod aparent aceste noi fracturi, considerându-le abominabile, profită de fapt de ele, dacă nu cumva chiar le provoacă.”

Cu alte cuvinte, republica universalistă a Franței produce tocmai rezultatul pe care a fost concepută să îl împiedice.

Revoluția Franceză a fost declanșată pentru a înlocui o ordine bazată pe descendență și sânge cu o identitate națională întemeiată pe idealurile civice ale egalității, libertății și fraternității.

Pentru a realiza acest lucru, liderii revoluționari au urmărit să desființeze structurile feudale și să unească mozaicul de etnii și limbi care definea Franța secolului al XVIII-lea. La acea vreme, peste 80% dintre locuitorii țării nu vorbeau fluent limba franceză. Limbile și dialectele locale includeau germana, gaelica, basca, occitana, flamanda, idișul, valona, normanda și numeroase varietăți de patois. Școlile și armata au devenit instituțiile în care urmau să fie formați noii cetățeni francezi, în spiritul universalismului.

În scrisorile trimise acasă spre sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, soldații afro-americani staționați în Europa eliberată vorbeau despre liniștea pe care o găseau într-o Franță care nu făcea diferențe rasiale. Ei puteau intra în cafenele, hoteluri, teatre și restaurante fără restricții. Relațiile romantice dintre militarii americani și localnici păreau aproape complet lipsite de bariere rasiale.

Pentru francezi, războiul a reprezentat însă avertismentul suprem asupra consecințelor pe care le-ar putea avea abandonarea universalismului de către stat. Când regimul de la Vichy a adoptat primele legi antisemite, în 1940, guvernul nu știa cu certitudine cine intra sub incidența acestora. Soluția aleasă a fost obligarea cetățenilor evrei să se înregistreze la poliție. Aproape 90% s-au conformat, iar mulți au fost ulterior deportați în lagărele naziste de exterminare.

Dominația colonială franceză în Africa de Nord contrazicea, la rândul ei, idealurile universaliste: populația musulmană din Algeria avea drepturi politice limitate în comparație cu coloniștii francezi. Războiul brutal pentru independența Algeriei a dus la rezolvarea violentă a acestei contradicții în 1962 și a deschis calea unui nou val de imigrație.

În anii 1950 și 1960, aproape două milioane de persoane, printre care musulmani, creștini și evrei sefarzi, s-au mutat din Africa de Nord în Franța. Noii veniți s-au stabilit în cartierele de blocuri construite rapid la periferia marilor orașe, cunoscute sub numele de „banlieues”. Acestea fuseseră ridicate pentru a înlocui cartierele sărace din Paris și din alte centre urbane aflate în expansiune.

Structura societății franceze se schimba, însă statul continua să nu recunoască oficial transformările demografice. Trauma deportării evreilor a determinat Franța de după război să insiste și mai mult asupra abordării care nu face diferențe rasiale. În 1978 a fost adoptată o lege privind protecția datelor, care interzicea colectarea și păstrarea informațiilor ce dezvăluiau originea rasială sau convingerile religioase, tocmai din cauza modului în care asemenea date fuseseră folosite în trecut.

În acest vid informațional a apărut Jean-Marie Le Pen, care a cofondat partidul de extremă dreapta Frontul Național în 1972, alături de foști membri ai SS-ului nazist. Pentru el, apartenența la națiunea franceză era o chestiune de descendență. Camerele de gazare naziste, spunea el, reprezentau „un detaliu în istoria celui de-Al Doilea Război Mondial”. Ulterior, susținea că Franța era copleșită de imigranți, în special de cei proveniți din fostele colonii franceze din Africa.

În 2003, Le Pen declara pentru publicația Le Monde că musulmanii vor ajunge să conducă țara, iar francezii vor fi nevoiți să se retragă de pe trotuare și să își plece privirea. El avertiza că într-o zi în Franța vor trăi 25 de milioane de musulmani. Un an mai târziu, afirma pentru o publicație de extremă dreapta că oamenii îi spuneau deja că acest lucru se întâmplase.

Le Pen nu avea date care să îi susțină cifrele, dar nici adversarii săi din establishmentul politic nu dispuneau de informații care să îi permită să le contrazică. Guvernul se baza atunci pe estimările cercetătorilor, care apreciau că populația musulmană a Franței era cuprinsă între patru și cinci milioane de persoane. Estimările se bazau în mare parte pe numărul celor care emigraseră din țări cu majoritate musulmană și nu luau în calcul cu precizie descendenții acestora.

„Era imposibil să vorbești despre imigrație, pentru că, în momentul în care apărea o problemă și voiam să o discutăm, cineva spunea: «Dar sună ca Jean-Marie Le Pen. Vorbiți ca Frontul Național!»”, a declarat Malika Sorel-Sutter, eseistă franceză de origine algeriană și membră a Parlamentului European.

Secolul XXI a adus un val de violențe care a pus o presiune suplimentară asupra idealurilor republicane ale Franței. Primele revolte majore au izbucnit în 2005, în suburbiile din întreaga țară, după moartea a doi adolescenți electrocutați în timp ce se ascundeau de poliție.

În 2015, redacția revistei satirice Charlie Hebdo, care publicase caricaturi ale profetului Mahomed, a fost scena unui masacru comis de atacatori ai organizației Al-Qaeda, cetățeni francezi născuți din părinți algerieni. În 2020, profesorul de istorie Samuel Paty a fost decapitat de un refugiat cecen în apropierea școlii gimnaziale unde preda, lângă Paris, după ce le prezentase elevilor caricaturile Charlie Hebdo în cadrul unei lecții despre libertatea de exprimare.

Un proiect al cercetătorilor de a realiza un sondaj în rândul a zeci de mii de persoane, în perioada revoltelor din 2005, s-a lovit de interdicția privind colectarea datelor etnice. Autoritatea franceză pentru protecția datelor, care verifică studiile științifice înainte de desfășurare, le-a permis cercetătorilor să întrebe despre religie, naționalitate și discriminarea percepută, dar le-a interzis să le ceară respondenților să se identifice în funcție de rasă, etnie sau culoarea pielii.

Președintele Emmanuel Macron a propus o lege împotriva „separatismului islamist”, în încercarea de a combate formele radicale ale islamului despre care guvernul său susținea că au alimentat crimele împotriva Charlie Hebdo și a profesorului Paty. Țara a fost însă imediat cuprinsă de dezbateri privind semnificația exactă a acestui concept.

Guvernul a definit separatismul islamist drept dominația regulilor religioase asupra autorității statului în anumite comunități musulmane și a elaborat un proiect legislativ menit să înăsprească supravegherea moscheilor și a asociațiilor musulmane. Oponenții, printre care și Mélenchon, au considerat că inițiativa urmărea stigmatizarea musulmanilor francezi ca grup și încălca valorile universaliste. Legea a fost adoptată în cele din urmă, dar fără nicio referire la separatismul islamist.

De-a lungul timpului, politicienii aflați la extremele spectrului politic au învățat să vorbească indirect despre rasă, chiar dacă au ajuns să practice o politică bazată pe identitate.

Marine Le Pen, care a preluat conducerea partidului tatălui său, a descris Franța drept „cea mai puțin rasistă” țară de pe planetă și a construit o campanie în jurul ordinii publice și al unității naționale. Principala propunere a programului său este însă organizarea unui referendum pentru modificarea Constituției, astfel încât să fie creat un sistem juridic cu două niveluri, care să acorde drepturi diferite cetățenilor și persoanelor care nu au cetățenie franceză. O asemenea schimbare ar reprezenta o îndepărtare clară de principiul universalismului.

Programul său prezidențial propune crearea unei „Noi Franțe”, care să îi reprezinte pe „moștenitorii imigrației”. În loc să susțină deschis multiculturalismul în stil american, Mélenchon vorbește despre „creolizarea” societății franceze, un concept care recunoaște diferențele culturale fără a le transforma în identități fixe.

După recentele revolte, Mélenchon a avut un rol important în criticarea discursului candidaților prezidențiali de centru.

Fostul premier Édouard Philippe, principalul candidat al establishmentului politic la alegerile prezidențiale, a fost întrebat recent cum îi caracterizează pe cei care au participat la jafuri.

„Au fost, de fapt, un anumit număr – probabil un număr semnificativ – de tineri francezi pe care îi consider francezi proveniți din familii de imigranți”, a declarat Philippe. În opinia sa, revoltele arată că modelul francez nu își îndeplinește misiunea de integrare culturală.

Mélenchon a reacționat rapid pe platforma X, acuzându-l pe Philippe că „divizează țara” printr-un discurs „rasist”.

La doar câteva zile după revoltele de la mijlocul lunii octombrie, Franța s-a confruntat cu violența etnică de care se temea că ar putea fi produsă de politica identitară. Un atacator identificat de autorități drept „Kevin T.” a deschis focul într-o suburbie a Parisului, ucigând un bărbat de origine africană și rănind alte șapte persoane, printre care o fetiță de 12 ani care purta văl și a fost împușcată de mai multe ori.

Cartierul vizat, Trappes, este cunoscut pentru faptul că a dat Franței unii dintre cei mai celebri actori de origine africană. Atacatorul le-a spus ulterior polițiștilor că mersese acolo în căutarea unor persoane de tip „musulman, african, nord-african”. Când polițiștii i-au percheziționat locuința, au găsit un exemplar din „Mein Kampf” și autocolante pe care scria „100% francez”, despre care atacatorul a spus că le concepuse chiar el.

„Acesta este un punct de cotitură”, le-a declarat Macron jurnaliștilor în timpul vizitei sale la Trappes, după atac, avertizând publicul să „nu cadă în capcana unei tabere împotriva celeilalte”.