Persoanele care nu au venituri și vor să beneficieze de asigurare în sistemul public de sănătate pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). În 2026, suma datorată este de 2.430 de lei, iar contribuția oferă calitatea de asigurat pentru 12 luni de la depunerea Declarației unice, potrivit CNAS.

Contribuția anuală este calculată prin aplicarea cotei de 10% la o bază reprezentând echivalentul a șase salarii minime brute pe țară.

La 1 ianuarie 2026, salariul minim brut era de 4.050 de lei. Calculul este următorul:

Salariul minim brut la 1 ianuarie 2026: 4.050 lei

Baza de calcul: 6 × 4.050 lei = 24.300 lei

CASS datorată: 10% × 24.300 lei = 2.430 lei

Plata contribuției permite obținerea calității de asigurat pentru o perioadă de 12 luni de la data depunerii Declarației unice. Astfel, perioada de asigurare nu se limitează la lunile rămase până la finalul anului.

Salariul minim brut a fost majorat la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026. Această schimbare nu duce însă la recalcularea CASS pentru persoanele care aleg să se asigure în acest an.

Calculul se raportează la salariul minim brut valabil la 1 ianuarie 2026, indiferent de momentul în care este depusă Declarația unică.

„Persoanele fizice datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru anul în care își exercită opțiunea, aceasta fiind calculată prin aplicarea cotei de 10% asupra unei baze reprezentate de echivalentul a șase salarii minime brute pe țară, raportate la salariul minim aflat în vigoare la 1 ianuarie al anului respectiv.

Din prevederile legale menționate, rezultă cu claritate că stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată de persoanele fizice care optează pentru plată se raportează la valoarea salariului minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului pentru care se optează.”, au precizat reprezentanții ANAF pentru Digi24.ro.

Prin urmare, o persoană care depune declarația după 1 iulie 2026 achită aceeași contribuție de 2.430 de lei ca una care a optat pentru asigurare înainte de majorarea salariului minim.

Posibilitatea de a plăti contribuția este destinată persoanelor care nu realizează venituri pentru care se datorează CASS și nu se află printre categoriile care beneficiază de asigurare fără plata contribuției.

Opțiunea poate fi exercitată și de persoane care încep să desfășoare activități independente în cursul anului, cu excepția celor care desfășoară activități în baza contractelor sportive.

De asemenea, pot opta pentru plata contribuției persoanele care au obținut în anul fiscal anterior o pierdere sau un venit net anual egal cu zero.

Regulile se aplică și anumitor contribuabili care realizează venituri pentru care nu este datorată CASS.

Persoanele care realizează venituri dintre cele prevăzute de legislația fiscală pot opta să achite contribuția și pentru soț, soție sau părinți fără venituri proprii aflați în întreținere.

Opțiunea trebuie exercitată separat pentru fiecare beneficiar. Pentru fiecare persoană pentru care se achită contribuția, suma este de 2.430 de lei.

Contribuția poate fi plătită în două tranșe.

Prima tranșă reprezintă 25% din suma totală și trebuie achitată la momentul depunerii declarației prin care este exercitată opțiunea. În cazul CASS de 2.430 de lei, prima plată este de 607,50 lei.

Restul de 75%, respectiv 1.822,50 lei, trebuie achitat până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care a fost exprimată opțiunea.

Pentru o declarație depusă în 2026, termenul pentru plata diferenței este 25 mai 2027.

În situația în care persoana intră ulterior, în același an, într-o categorie exceptată de la plata contribuției, suma stabilită inițial prin exercitarea opțiunii nu este recalculată.

Pentru asigurarea individuală prin plata CASS, contribuabilul trebuie să completeze Capitolul II al formularului 212, intitulat „Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției”.

Declarația unică poate fi depusă oricând pe parcursul anului.

Termenul de 25 mai 2026 se referă la declararea veniturilor realizate în 2025 și la definitivarea obligațiilor fiscale aferente, nu la exercitarea opțiunii de plată a CASS pentru anul 2026.

Declarația unică este disponibilă gratuit pe platforma ANAF. Formularul poate fi transmis online prin Spațiul Privat Virtual sau prin site-ul e-guvernare.ro, în acest caz fiind necesară o semnătură electronică calificată.

Documentul poate fi depus și în format fizic, la registratura organului fiscal competent, ori transmis prin poștă, cu confirmare de primire.

Pentru documentele depuse direct la ANAF este luată în calcul data înregistrării, iar în cazul trimiterii prin poștă este relevantă data depunerii expedierii.