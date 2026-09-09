Un nou studiu publicat în British Journal of Sports Medicine indică faptul că atât numărul de pași făcuți zilnic, cât și ritmul în care aceștia sunt parcurși pot avea legătură cu riscul de deces prematur și cu mortalitatea provocată de bolile cardiovasculare.

Cercetarea sugerează că nu există o singură combinație de număr de pași și intensitate a mersului care să fie benefică pentru toată lumea. Diferite combinații ale celor doi factori au fost asociate cu un risc mai scăzut de mortalitate, ceea ce ar putea oferi mai multă flexibilitate persoanelor care vor să-și îmbunătățească nivelul de activitate fizică.

Cercetătorii au analizat datele provenite de la 64.743 de participanți la UK Biobank, cu vârste cuprinse între 40 și 69 de ani. Aceștia au purtat dispozitive de monitorizare a activității fizice timp de șapte zile, în perioada 2013–2015.

Participanții aveau niveluri foarte diferite de activitate fizică, de la mai puțin de 5.000 de pași pe zi până la peste 10.000, iar ritmul de mers varia de la o persoană la alta.

Analiza datelor a arătat că persoanele care au făcut între 7.500 și 10.000 de pași în fiecare zi au prezentat un risc mai redus de moarte prematură.

Studiul a evidențiat însă și importanța ritmului. Un mers mai alert, cu o cadență de aproximativ 90 de pași pe minut, menținut timp de cel puțin 30 de minute, a fost asociat cu un risc mai scăzut de deces, indiferent de numărul total de pași făcuți într-o zi.

„Indiferent de numărul total de pași zilnici, menținerea unei cadențe mai ridicate la mers ar putea fi un obiectiv promițător pentru prevenirea mortalității premature”, au declarat cercetătorii.

Autorii studiului consideră că rezultatele pot fi relevante în special pentru adulții de vârstă mijlocie și pentru persoanele în vârstă care întâmpină dificultăți în a-și crește numărul zilnic de pași sau intensitatea activității fizice.

„Constatările noastre oferă indicații privind strategii flexibile, bazate pe numărul de pași, pentru reducerea riscului de mortalitate în rândul adulților de vârstă mijlocie, dar și al bătrânilor, în special al celor care se confruntă cu obstacole în creșterea numărului zilnic de pași sau a intensității mersului”, au precizat cercetătorii.

Potrivit experților, beneficiile unui ritm mai alert ar putea fi observate inclusiv în cazul persoanelor care nu reușesc să atingă un număr mare de pași zilnic.

Pentru oamenii sedentari, care fac mai puțin de 5.000 de pași pe zi, „creșterea ritmului de mers poate reduce substanțial riscul de deces din orice cauză și riscul de deces din cauza bolilor cardiovasculare”, au precizat cercetătorii.

În același timp, persoanele care preferă un ritm mai lent nu trebuie neapărat să meargă mai repede pentru a-și face plimbările mai utile. O alternativă poate fi creșterea duratei mersului, astfel încât numărul total de pași să fie mai mare.

Cercetătorii subliniază că majoritatea studiilor anterioare au analizat separat numărul de pași sau intensitatea mersului. Noua cercetare a urmărit modul în care diferitele combinații dintre acești doi factori se asociază cu riscul de mortalitate.