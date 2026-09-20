Alegătorii din California vor decide pe 3 noiembrie 2026 dacă statul va introduce o taxă unică de până la 5% asupra averilor anumitor miliardari, o măsură care ar putea aduce venituri de ordinul zecilor de miliarde de dolari și care a declanșat o dispută privind finanțarea serviciilor publice, investițiile și riscul plecării marilor averi din stat, potrivit Reuters.

Proposition 40 ar urma să se aplice persoanelor și trusturilor cu active eligibile de peste 1 miliard de dolari. Potrivit documentelor oficiale ale statului, impozitul ar viza active precum participații în companii, valori mobiliare, opere de artă, obiecte de colecție și proprietate intelectuală, în timp ce anumite categorii de proprietăți imobiliare și conturi de pensii ar fi excluse.

Măsura este concepută ca un impozit aplicat o singură dată. Conform analizei oficiale a autorităților din California, miliardarii care erau rezidenți ai statului la 1 ianuarie 2026 ar urma să plătească o taxă de 5% din averea netă eligibilă.

Plata ar fi datorată în 2027, iar contribuabilii ar avea posibilitatea să eșaloneze suma pe o perioadă de până la cinci ani, cu costuri suplimentare.

Estimările privind veniturile diferă. Susținătorii Proposition 40 vorbesc despre aproximativ 100 de miliarde de dolari, în timp ce alte estimări citate în dezbaterea publică plasează încasările la un nivel mai apropiat de 40 de miliarde de dolari.

Analiza oficială a Legislative Analyst's Office este mai prudentă și estimează că măsura ar genera „zeci de miliarde de dolari” pe parcursul mai multor ani.

Cea mai mare parte a veniturilor ar fi direcționată către sistemul de sănătate. Potrivit textului oficial al Proposition 40, 90% din banii colectați ar trebui utilizați pentru servicii de sănătate publică.

Restul de 10% ar putea fi alocat pentru programe de educație, asistență alimentară și administrarea taxei.

Inițiativa prevede, de asemenea, că veniturile obținute nu pot fi folosite pur și simplu pentru înlocuirea fondurilor deja alocate acestor domenii.

California găzduiește mai mulți miliardari decât orice alt stat american și include centrul industriei tehnologice din Silicon Valley. Companii precum Apple, Google, Meta și Nvidia au sediul sau operațiuni importante în stat.

Susținătorii măsurii consideră că această concentrare a averilor oferă Californiei o bază fiscală importantă. Economistul Emmanuel Saez, profesor la University of California, Berkeley și unul dintre susținătorii inițiativei, a descris Proposition 40 drept o taxă destinată finanțării serviciilor de sănătate.

Reuters relatează că susținătorii resping ideea unui exod masiv al miliardarilor, argumentând că infrastructura, universitățile, cercetarea și forța de muncă specializată din California reprezintă avantaje dificil de înlocuit.

Criticii Proposition 40 susțin că un impozit aplicat averii, nu doar veniturilor, ar putea determina unii contribuabili foarte bogați să își schimbe domiciliul fiscal sau să își reducă investițiile în California.

O eventuală plecare a unor miliardari ar putea afecta nu doar veniturile obținute prin taxa unică, ci și încasările viitoare din impozitele pe venit, potrivit analizei oficiale a măsurii.

Documentele electorale ale statului estimează o posibilă reducere ulterioară a veniturilor din impozitul pe venit de mai puțin de 1 miliard de dolari anual.

Printre adversarii Proposition 40 se află cofondatorul Google, Sergey Brin. Reuters relatează că Brin a cheltuit peste 100 de milioane de dolari pentru a se opune inițiativei și pentru a susține alte măsuri electorale asociate acestei dispute.

Și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, se opune taxei statale și susține în schimb o abordare la nivel federal, argumentând că o taxă asupra averilor miliardarilor ar trebui aplicată în întreaga țară.

Sondajele realizate înaintea alegerilor indică o competiție strânsă în jurul Proposition 40.

Un sondaj Berkeley IGS publicat în august indica 48% dintre alegătorii probabili în favoarea taxei și 41% împotrivă.

Un sondaj realizat de Public Policy Institute of California și publicat pe 15 septembrie indica, de asemenea, un avantaj al susținătorilor, însă cu o diferență redusă între cele două tabere.

Rezultatele sondajelor reprezintă măsurători ale opiniei publice la momentul realizării lor și nu stabilesc rezultatul votului din noiembrie.

Proposition 40 va fi supusă direct alegătorilor din California la alegerile generale din 3 noiembrie 2026. Dacă va fi aprobată, taxa ar urma să fie aplicată o singură dată, iar încasările să fie direcționate în principal către sănătate.

Miza referendumului depășește însă valoarea taxei. Rezultatul va arăta dacă California poate introduce un impozit excepțional asupra marilor averi într-un stat care concentrează o parte importantă din industria tehnologică americană, în condițiile în care autoritățile încearcă să obțină noi surse de finanțare pentru servicii publice.