Numele lui Ion Țiriac este prezent și în acest an în clasamentul internațional al miliardarilor, având o avere care depășește pragul de două miliarde de dolari. Jurnaliștii de la Forbes au refăcut toate calculele financiare și au lansat noul top mondial. În cadrul acestei ierarhii, cel mai bogat om de pe planetă rămâne Elon Musk, care se apropie vertiginos de cifra record de 900 de miliarde de dolari, conform prosport.

Ion Țiriac, ajuns la vârsta de 87 de ani, deține o avere fabuloasă, estimată de specialiștii Forbes la peste 2,3 miliarde de dolari. Datorită acestei sume, fostul mare jucător de tenis ocupă locul 1765 în ierarhia globală a celor mai bogați oameni.

Publicația americană a realizat o scurtă prezentare a parcursului profesional și personal al omului de afaceri român, punctând momentele cheie din cariera sa sportivă și din afaceri.

„Ion Țiriac este un fost atlet profesionist care conduce Grupul Țiriac, o companie care are interese în imobiliare, auto, servicii financiare și multe altele.

După ce s-a retras ca jucător de tenis în anii 1970, Țiriac a antrenat și a manageriat jucători de top precum Guillermo Vilas, Marat Safin și Boris Becker. Și-a început cariera în investiții după căderea comunismului în România și, în cele din urmă, a fondat Grupul Țiriac. Deține o colecție de mașini și motociclete care însumează peste 400 de modele, unele dintre ele deținute anterior de Al Capone, Sammy Davis Jr. și Elton John. Țiriac a reprezentat România la nivel internațional în competițiile de hochei pe gheață, printre care se numără o participare la Jocurile Olimpice de iarnă din 1964, dar și în tenis, cu cele trei finale ale Cupei Davis”, au scos în evidență reprezentanții Forbes.

Pe lângă succesul financiar și realizările din lumea afacerilor, fostul sportiv consideră că cea mai mare calitatea a sa a fost în zona tehnică din sport, unde a reușit să descopere și să formeze mai mulți campioni la nivel mondial.

„După părerea mea, cel mai mare talent l-am avut ca antrenor. Nu au fost mulți antrenori care au luat copii și i-au făcut campioni mondial sau campioni de Grand Slam. Dacă îl iei pe unul la zece ani și câștigă un Grand Slam, ai avut noroc. Te-a făcut ăla antrenor. Dar dacă sunt doi copii, lumea începe să se gândească: «Poate o ști ăla ceva!». Și când ai patru sau cinci, deja devii Papa”, a declarat Ion Țiriac.