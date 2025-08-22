Monden Fraţii Tate ridică un buncăr în Bucureşti. O să arate ca un club de noapte







Frații Tate au intrat din nou în atenția presei internaționale după ce au comandat construirea unui buncăr subteran de lux în București, evaluat la 3,9 milioane de dolari. „Nu am decât cuvinte de laudă pentru Tristan”, a spus antreprenorul Ron Hubbard, omul care a pus pe picioare afacerea.

Potrivit detaliilor dezvăluite de Hubbard pentru The Times, complexul va fi dotat cu zece dormitoare, spații de locuit complet separate, zone de recreere și, surprinzător pentru un astfel de adăpost, o sală cu bară de striptease. Proiectul este gândit ca o combinație între fortăreață și club privat exclusivist.

Hubbard l-a caracterizat pe Tristan Tate drept „profesionist, politicos, convingător”. În schimb, despre Andrew a spus că este „în lumea lui. El este OG. Nu poți vorbi cu OG”.

Termenul „OG” vine din cultura americană a bandelor și desemna inițial un membru respectat, dar astăzi este folosit mai larg pentru a desemna o persoană cu autoritate și autenticitate.

Ron Hubbard, ajuns la 61 de ani, este considerat cel mai mare producător de buncăre de pe glob. A fondat compania Atlas Survival Shelters în 2011 și a transformat-o într-un brand cu renume internațional.

„Nu vând un produs. Vând un sentiment – supravieţuire, siguranţă, exclusivitate”, explică el.

Compania sa produce anual aproximativ 300 de adăposturi la fabrica din Texas, cea mai mare unitate de producție dedicată buncărelor din lume. Modelele pornesc de la capsule din oțel de 20.000 de dolari și pot ajunge la complexe personalizate de peste 5 milioane.

Un buncăr tipic marca Atlas seamănă mai mult cu un apartament modern decât cu un refugiu militar. Ascuns la câțiva metri sub pământ, adăpostul include tavane înalte, bucătării cu blaturi de granit, seifuri pentru arme, proiector de film și mobilier confortabil.

Ușile anti-gaz și sistemele de filtrare sunt proiectate pentru a rezista la atacuri nucleare, biologice sau chimice, iar energia este asigurată prin panouri solare.

Creșterea vânzărilor a fost direct influențată de evenimente globale precum pandemia de COVID-19, războiul din Ucraina sau tensiunile dintre SUA și Iran. „Știrile sperie oamenii”, spune Hubbard. De altfel, el recunoaște că „99% dintre clienții mei americani sunt creștini conservatori îngrijorați de imigrație, tulburări civile sau război nuclear”.

Printre clienții săi s-ar fi numărat Mark Zuckerberg, care ar fi comandat un buncăr în Hawaii, dar și miliardari din Orientul Mijlociu ori proprietari de echipe din NFL. Deși Hubbard rareori oferă nume, pentru a respecta confidențialitatea, imaginea sa de „constructor al apocalipsei” a fost amplificată printr-o campanie inteligentă pe rețelele sociale, unde are milioane de urmăritori.

Pe lângă America, Atlas Survival Shelters a extins afacerile în Elveția, Marea Britanie, Dubai, Cipru și Polonia. Acum, planurile ajung și la București, unde frații Tate au comandat unul dintre cele mai luxoase complexe proiectate vreodată de companie.

Construcția este gândită nu doar ca adăpost împotriva unor eventuale catastrofe, ci și ca simbol al puterii și exclusivității. Pentru frații Tate, care și-au cultivat imaginea de milionari controversați, un astfel de buncăr devine un nou element de spectacol.