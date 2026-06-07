Meghan Markle pare să traverseze o perioadă dificilă atât în plan profesional, cât și în ceea ce privește imaginea publică în SUA. Potrivit unor date recente, popularitatea ducesei de Sussex în rândul americanilor a înregistrat o scădere în primele luni ale anului 2026, în timp ce afacerea sa din domeniul lifestyle se confruntă cu un interes mai redus din partea clienților. Conform unui sondaj realizat de YouGov America în primul trimestru al anului 2026, Meghan Markle a obținut un rating net de popularitate de +2, fiind apreciată de 29% dintre respondenți și criticată de 27%.

Prin comparație, în trimestrul al treilea din 2025, aceasta înregistra un rating net de +15, după ce 37% dintre participanții la sondaj aveau o opinie favorabilă, iar 22% una nefavorabilă.

În paralel, platforma Similarweb indică o diminuare a traficului pe site-ul brandului său de lifestyle, As Ever.

Dacă în decembrie 2025 magazinul online a atras aproximativ 246.000 de vizite, dintre care peste 108.000 proveneau din Statele Unite, în aprilie 2026 numărul total al accesărilor a scăzut la circa 178.000, dintre care aproximativ 61.500 din SUA.

Scăderea interesului public vine într-un moment important pentru afacerea lansată de Meghan Markle, având în vedere că produsele comercializate prin As Ever sunt disponibile în prezent exclusiv pentru clienții din Statele Unite.

În ultimele luni, ducesa de Sussex s-a aflat frecvent în atenția presei internaționale în urma unor controverse legate de activitatea sa comercială și de promovarea brandului personal. Totodată, presa britanică a relatat despre modificări ale colaborărilor comerciale dezvoltate de Meghan și prințul Harry după mutarea lor în California.

Recent, Meghan Markle a stârnit din nou critici în mediul online, după ce a publicat pe contul său de Instagram mai multe fotografii cu fiica sa, Lilibet Diana, pentru a marca împlinirea vârstei de cinci ani.

Imaginile, care surprind momente din viața de familie a ducesei de Sussex, au fost apreciate de numeroși admiratori, însă au generat și critici din partea unor comentatori care consideră că expunerea copiilor pe rețelele sociale ar trebui limitată.

Publicarea fotografiilor a readus în atenție dezbaterea privind modul în care Meghan Markle și prințul Harry gestionează echilibrul dintre viața privată și prezența publică a familiei lor. De-a lungul anilor, cei doi au vorbit în repetate rânduri despre importanța protejării intimității copiilor lor și despre efectele pe care atenția mediatică le poate avea asupra vieții personale.