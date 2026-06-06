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Meghan Markle, acuzată că își expune fiica pe internet de dragul popularității

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Meghan Markle, acuzată că își expune fiica pe internet de dragul popularitățiiMeghan si Harry. Sursa foto: Instagram
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Meghan Markle se află din nou în centrul atenției după ce a publicat pe  Instagram noi fotografii cu fiica sa, Lilibet, cu ocazia împlinirii vârstei de cinci ani. Imaginile au reaprins dezbaterea privind modul în care ducesa de Sussex gestionează expunerea publică a copiilor săi, potrivit Express.

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De-a lungul timpului, Meghan Markle a susținut în repetate rânduri că își dorește să își țină copiii departe de atenția presei și a mediului online.

„Oamenii care m-au atacat vor acum să-mi vadă copilul expus în văzul tuturor, un copil care nu va fi protejat și care nu are un titlu. Cum are asta sens? Spuneți asta oricărei mame din lume”, declara Meghan anterior.

Mesajul a fost reconfirmat recent de echipa de comunicare a ducesei.

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„Ducesa a fost întotdeauna clară că există o diferență între a împărtăși momente din viața sa și a-și expune copiii atenției publice. Ascunzându-le fețele, ea demonstrează exact principiul pe care îl susține: oferirea intimității, autonomiei și protecției copiilor într-o lume tot mai digitalizată”, a arătat reprezentantul echipei sale.

Lilibet

Lilibet. Sursa foto: Instagram

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Cu toate acestea, noile imagini publicate pe rețelele sociale au generat reacții critice din partea unor comentatori regali și utilizatori ai platformelor online. În fotografii, o parte a feței lui Lilibet este vizibilă, aspect care a alimentat discuțiile privind limitele dintre viața privată și expunerea publică.

Comentatoarea regală Kinsey Schofield a susținut că există o contradicție între mesajele promovate de Meghan și publicarea constantă a imaginilor cu copiii săi pe rețelele sociale.

„Ea a spus că nu își va expune copiii presei, însă acum îi oferă pe tavă acelorași companii de social media împotriva cărora face campanie”, a declarat Schofield.

Aceasta a mai afirmat că prezentarea parțială a copiilor în mediul online ar putea genera inclusiv probleme de securitate.

„Misterul creat în jurul lor ar putea atrage persoane cu intenții nepotrivite, care devin obsedate să afle cum arată copiii. Este o preocupare reală”, a adăugat ea.

Ce spuneau Meghan Markle și Harry despre expunerea copiilor pe rețelele sociale

Potrivit lui Schofield, aparițiile frecvente ale copiilor pe contul de Instagram al lui Meghan ar putea avea și rolul de a contracara imaginea negativă pe care ducesa susține că o are în anumite publicații și în spațiul public. Controversa vine într-un context în care Meghan Markle și Harry au vorbit frecvent despre efectele negative ale expunerii online și despre necesitatea protejării copiilor în mediul digital.

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