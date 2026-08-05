Meghan Markle împlinește marți, 4 august, vârsta de 45 de ani, iar aniversarea sa a readus în atenție dezbaterea din presa britanică privind relația fostei actrițe cu Familia Regală și modul în care își construiește imaginea publică după retragerea din îndatoririle regale, potrivit Daily Express.

La cinci ani după mutarea în Statele Unite alături de prințul Harry, Meghan continuă să fie un subiect constant în presa din Regatul Unit.

Cu ocazia aniversării sale, publicația britanică Daily Express a publicat un articol de opinie semnat de editorul regal Emily Ferguson, care susține că Ducesa de Sussex își leagă în continuare imaginea de instituția monarhiei, în ciuda criticilor formulate în repetate rânduri la adresa acesteia.

În materialul publicat de Daily Express, Emily Ferguson afirmă că Meghan Markle continuă să facă referire la statutul său regal în aparițiile publice și în activitatea desfășurată pe rețelele sociale.

Editorialista susține că fotografiile distribuite recent pe Instagram, inclusiv imagini din timpul unei vizite la Althorp House, domeniul unde este înmormântată prințesa Diana, au fost interpretate ca o modalitate de a evidenția legătura familiei Sussex cu Familia Regală.

Tot în articol sunt menționate utilizarea titulaturii de „Ducesă de Sussex” pe platformele sociale, precum și apariția lui Meghan într-un episod al emisiunii MasterChef Australia, unde prezentatorii și concurenții au făcut referire la titlul său nobiliar.

Prințul Harry și Meghan Markle s-au retras din rolurile de membri activi ai Familiei Regale britanice în 2020 și s-au stabilit în California.

De atunci, cei doi au acordat mai multe interviuri și au lansat proiecte media în care au vorbit despre experiențele lor în cadrul monarhiei.

În același timp, atât Harry, cât și Meghan și-au păstrat titlurile de Duce și Ducesă de Sussex. Copiii lor, Archie și Lilibet, folosesc, de asemenea, titlurile de prinț și prințesă, în conformitate cu regulile Casei Regale britanice privind descendenții monarhului.

Comentariile publicate de Daily Express reflectă punctul de vedere al autoarei și fac parte dintr-un editorial, nu dintr-un material informativ.

Relația dintre ducii de Sussex și Familia Regală continuă să genereze opinii divergente în presa britanică, iar fiecare apariție publică a cuplului este analizată atât de susținători, cât și de critici.

Aniversarea de 45 de ani a lui Meghan Markle readuce astfel în prim-plan discuțiile despre modul în care aceasta își construiește imaginea publică și despre locul pe care statutul său regal îl ocupă în activitatea desfășurată după retragerea din viața oficială.