Orașele continuă să dezvolte cartiere în care locuitorii depind aproape exclusiv de automobil pentru activitățile de zi cu zi. Specialiștii în urbanism atrag atenția că modul în care sunt proiectate noile zone rezidențiale influențează direct mobilitatea, costurile de trai și calitatea vieții, potrivit publicației Strong Towns.

În multe orașe, inclusiv din Europa și America de Nord, noile dezvoltări sunt amplasate la distanță de locurile de muncă, școli, magazine și servicii publice.

În lipsa unor legături eficiente prin transport public, piste pentru biciclete sau trasee pietonale sigure, deplasarea cu mașina devine aproape inevitabilă.

Fenomenul are implicații economice, sociale și de mediu și este analizat tot mai des în contextul dezvoltării urbane sustenabile.

Urbaniștii explică faptul că dependența de mașină nu este rezultatul unei alegeri individuale, ci al modului în care sunt planificate cartierele.

În multe cazuri, locuințele sunt construite separat de zonele comerciale și de birouri, iar densitatea redusă a populației face dificilă introducerea unui transport public eficient.

De asemenea, infrastructura este proiectată cu prioritate pentru trafic auto, în timp ce trotuarele, pistele pentru biciclete și spațiile pietonale sunt insuficiente sau lipsesc.

Acest model urban obligă locuitorii să folosească automobilul pentru cumpărături, mersul la serviciu, transportul copiilor la școală sau accesul la servicii medicale.

Dependența de automobil implică cheltuieli constante pentru gospodării. Pe lângă costul achiziției unui autovehicul, proprietarii suportă cheltuieli cu combustibilul, asigurările, întreținerea și parcarea.

În același timp, autoritățile locale trebuie să investească în drumuri mai late, parcări și extinderea rețelelor de utilități pe suprafețe tot mai mari. Specialiștii arată că infrastructura necesară cartierelor dispersate este, în general, mai costisitoare decât în zonele urbane compacte.

Pe plan social, persoanele care nu dețin un automobil – copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități – pot avea acces limitat la servicii și oportunități.

Tot mai multe orașe promovează conceptul de cartier în care principalele servicii sunt accesibile într-un timp scurt de mers pe jos sau cu bicicleta. Acest model presupune locuințe construite în apropierea magazinelor, școlilor, spațiilor verzi și transportului public.

De asemenea, dezvoltarea unor rețele sigure pentru pietoni și bicicliști poate reduce presiunea asupra traficului și poate oferi locuitorilor alternative la utilizarea autoturismului.

Experții subliniază că obiectivul nu este eliminarea mașinilor, ci oferirea unor opțiuni de mobilitate care să permită alegerea celui mai potrivit mijloc de transport pentru fiecare deplasare.

În ultimii ani, numeroase administrații locale au început să includă în strategiile de dezvoltare criterii privind accesibilitatea pietonală, conectarea la transportul public și reducerea emisiilor generate de trafic.

Aceste măsuri urmăresc crearea unor cartiere mai ușor de parcurs fără automobil, reducerea congestionării traficului și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.