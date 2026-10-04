Nike pregătește o nouă rundă de concedieri și o reorganizare a operațiunilor la nivel global, după ce a anticipat o scădere a veniturilor în anul fiscal 2027 peste estimările analiștilor. Gigantul american se confruntă cu dificultăți tot mai mari pe piața din China, unde vânzările continuă să se reducă, în ciuda măsurilor adoptate pentru relansarea afacerii, potrivit Reuters.

Compania nu a stabilit încă numărul angajaților care vor fi disponibilizați și nici sediile vizate de restructurare. Angajații urmează să fie informați în 2027, iar măsurile fac parte dintr-un plan mai amplu de reducere a costurilor și de eficientizare a activității.

Nike anticipează că veniturile sale vor înregistra o scădere de un procent ridicat de o singură cifră în anul fiscal 2027, în timp ce analiștii prognozau un declin mediu de aproximativ 2%, potrivit datelor LSEG.

Perspectivele financiare mai slabe au influențat evoluția companiei pe bursă, acțiunile Nike înregistrând o scădere de 8,5% în tranzacțiile de după închiderea ședinței bursiere.

Noua rundă de disponibilizări vine după alte măsuri similare adoptate de companie. Planul de restructurare ar urma să genereze economii de aproximativ 2,5 miliarde de dolari până în anul fiscal 2031, cele mai importante reduceri de costuri fiind estimate pentru 2029 și 2030.

Nike intenționează să își modifice și structura operațională, prin reducerea numărului de regiuni geografice de la patru la trei. Noua organizare va include Americile, Asia-Pacific și China Extinsă, respectiv Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA).

Totodată, grupul american plănuiește să deschidă un nou centru în India, unde urmărește să valorifice disponibilitatea forței de muncă specializate.

Restructurarea are loc într-o perioadă în care Nike încearcă să își consolideze poziția pe piețele internaționale și să își redreseze vânzările, afectate de concurență și de diminuarea cererii pentru anumite categorii de produse.

Piața din China reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru companie. Vânzările Nike din această țară au scăzut cu 26% în primul trimestru, la curs valutar constant, marcând al nouălea trimestru consecutiv de declin.

China generează aproximativ 15% din veniturile anuale ale grupului și este a treia cea mai mare piață a sa, ceea ce amplifică impactul dificultăților din regiune asupra rezultatelor financiare.

Directorul general Elliott Hill încearcă de doi ani să readucă afacerea pe o traiectorie de creștere, prin concentrarea pe sporturi precum alergarea și prin consolidarea relațiilor cu retailerii.

Analiștii consideră că una dintre problemele majore ale Nike este lipsa unor produse noi suficient de atractive pentru clienți. Această situație a determinat compania să recurgă tot mai des la promoții și reduceri de preț, cu efecte asupra performanței comerciale.

„Divizia noastră Nike Performance nu este încă suficient de mare pentru a compensa presiunile pe care le vedem în Nike Sportswear, brandul Jordan şi China Extinsă”, a declarat Hill. Redresarea acestor segmente „va necesita timp”, a adăugat el.

Pentru a recâștiga controlul asupra distribuției și prețurilor din China, Nike a decis să modifice relațiile cu unii dintre partenerii săi comerciali. Începând din ianuarie, compania va retrage unor mari retaileri dreptul de a-i comercializa produsele prin intermediul platformelor online.

Directorul general Elliott Hill a avertizat că reorganizarea canalelor digitale va dura „mai multe sezoane” și va avea efecte negative pe termen scurt asupra veniturilor și profitabilității din China.

În schimb, America de Nord, cea mai mare piață a companiei, a înregistrat o evoluție pozitivă. Vânzările au crescut aici cu 2% la curs valutar constant în primul trimestru, susținute de produsele destinate performanței sportive și de cererea asociată Cupei Mondiale.

La nivel mondial, Nike a raportat venituri de 11,21 miliarde de dolari în primul trimestru, cu aproximativ 4% mai mici decât în perioada similară, sub estimarea medie a analiștilor, de 11,32 miliarde de dolari.

În schimb, compania a reușit să își îmbunătățească marja brută, care a ajuns la 42,8%, în creștere cu 0,6 puncte procentuale. Evoluția a fost susținută de reducerea costurilor de depozitare și logistică.

Rezultatele arată că, deși Nike a făcut progrese în controlul cheltuielilor, redresarea vânzărilor rămâne o provocare majoră, în special pe piața din China.