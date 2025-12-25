Economie

Acțiunile Nike explodează după mișcarea neașteptată a lui Tim Cook

crestere pret actiuni Nike / sursa foto: AI
Nike Inc. a înregistrat o creștere a cotațiilor după ce directorul executiv al Apple, Tim Cook, a cumpărat acțiuni ale producătorului american de echipament sportiv în valoare de aproximativ 3 milioane de dolari pe piața deschisă.

Această tranzacție aproape și‑a dublat participația personală deținute la Nike, potrivit documentelor depuse la autoritățile de reglementare și publicate miercuri.

Detalii despre achiziția de acțiuni Nike

Conform unor declarații depuse la Securities and Exchange Commission (SEC), Tim Cook a cumpărat 50 000 de acțiuni Nike la un preț mediu de 58,97 dolari per acțiune, ceea ce ridică suma tranzacției la aproape 2,9 milioane de dolari.

După această achiziție, Cook deține puțin peste 105 000 de acțiuni Nike, potrivit aceluiași document.

Vedete născute de Crăciun. Dublă sărbătoare în familia lor
Alertă sanitară în Uniunea Europeană. OMS confirmă apariția MERS în Franța
Știrea despre tranzacție a fost făcută publică în contextul unor rezultate financiare recente ale Nike, publicate de companie pe 18 decembrie, care au arătat marje în scădere și vânzări mai slabe pe piețe cheie, în special în China. De la acea dată, cotația Nike a înregistrat scăderi semnificative, iar analiștii de piață monitorizează evoluția acțiunilor.

Reacția pieței și evoluția acțiunilor Nike

După ce informația privind achiziția lui Tim Cook a fost făcută publică, acțiunile Nike au crescut în tranzacțiile pre‑market cu peste 2% miercuri dimineață, înregistrând un rebound al cotațiilor. uk.finance.yahoo.com

Creșterea vine în contextul în care titlurile Nike au înregistrat un declin de aproximativ 13% după raportarea rezultatelor financiare din 18 decembrie, iar perspectivele pentru anul curent arătau posibilitatea unui al patrulea an consecutiv de scădere la nivelul prețului acțiunilor, potrivit unor relatări Reuters. Reuters

Documentele arată că piața a recepționat tranzacția ca pe un element semnificativ de interes din partea unui director independent al Nike, în special într‑o perioadă marcată de volatilitate ridicată și evoluții mixte ale rezultatelor financiare.

Rolul lui Cook în conducerea companiei

Tim Cook este membru al Consiliului de Administrație Nike din 2005 și deține rolul de lead independent director din 2016, când cofondatorul Phil Knight a părăsit funcția de președinte al companiei.

Tim Cook

Tim Cook / sursa foto: captură video

În această calitate, achiziția de acțiuni reprezintă una dintre cele mai mari tranzacții realizate pe piața deschisă de un director sau membru al conducerii Nike în ultimii ani, potrivit analiștilor.

Pe lângă operațiunea lui Cook, și un alt membru al board‑ului Nike, fostul director general al Intel, Robert Swan, a achiziționat acțiuni în această săptămână, în valoare de aproximativ 500 000 de dolari.

Evoluția Nike și strategia de piață

Nike se află într‑o perioadă de ajustare a strategiei, pe fondul unor performanțe comerciale considerate sub așteptări în unele regiuni, în special în China, unde cererea rămâne mai slabă.

Compania a anunțat reduceri ale marjelor și a făcut eforturi pentru revigorarea cererii prin campanii de marketing, precum și pentru consolidarea relațiilor cu distribuitori cheie.

În pofida acestor eforturi, acțiunile Nike au continuat să se situeze sub nivelurile din anii anteriori, iar perspectivele pentru evoluția lor rămân sub monitorizare atentă din partea investitorilor și analiștilor.

Proiecte speciale