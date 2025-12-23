All I want for Christmas is you, cea mai profitabilă melodie de Crăciun din istorie. Ce sume câștigă Mariah Carey în fiecare iarnă

La trei decenii de la lansare, „All I Want for Christmas Is You” rămâne cea mai profitabilă melodie de iarnă din istorie, generând anual milioane de dolari pentru Mariah Carey. Hitul lansat în 1994 revine, fără excepție, în fruntea clasamentelor internaționale odată cu apropierea sărbătorilor, confirmând o influență culturală rar întâlnită în industria muzicală.

În pragul sezonului sărbătorilor din 2025, Mariah Carey se apropie de un moment istoric în cariera sa: posibilitatea de a egala recordul absolut pentru cele mai multe săptămâni petrecute pe primul loc în topul Billboard Hot 100. Deja, tradiționala ascensiune anuală a hitului „All I Want for Christmas Is You” a început, melodia urcând rapid până pe locul opt în clasamentul publicat luni de Billboard. Revinerea piesei în top nu mai surprinde pe nimeni – este, de altfel, unul dintre cele mai previzibile fenomene din industria muzicală – însă miza de anul acesta are o greutate simbolică aparte.

Dacă celebra melodie lansată în 1994 va reuși să ajungă din nou pe prima poziție în perioada următoare, Mariah Carey va bifa cea de-a 19-a săptămână cu „All I Want for Christmas Is You” în fruntea Billboard Hot 100. Această performanță ar plasa-o la egalitate cu recordul istoric pentru cele mai multe săptămâni petrecute pe locul 1 în întreaga existență a topului.

La momentul apariției, în 1994, melodia i-a adus interpretei aproximativ 60 de milioane de dolari, cifra fiind consemnată în arhivele Forbes. Ce a urmat depășește însă orice scenariu obișnuit. Cântecul a migrat din sfera pop către statutul de fenomen global, devenind o prezență constantă în cultura de masă și generând, an după an, noi valuri de profit.

În primele luni după lansare, succesul comercial nu anunța explozia de mai târziu. În clasamentele americane, piesa a urcat până pe locul 12 la radio, iar în Marea Britanie și Japonia s-a oprit pe poziția secundă, blocată de alte hituri ale momentului. Povestea ar fi putut rămâne acolo, dacă melodia nu ar fi avut acea extraordinară capacitate de a renaște la fiecare final de an.

Cu timpul, „All I Want for Christmas Is You” a ajuns să domine topurile din peste 25 de țări, să fie declarată de Billboard, în 2023, cel mai bun cântec de sărbători din toate timpurile și să genereze un val uriaș de reinterpretări – de la Ariana Grande la Michael Bublé – dar și apariții în filme precum „Love Actually”.

Partea neașteptată a renașterii sale începe în 2003, odată cu scena din comedia romantică „Love Actually”, în care actrița Olivia Olson cântă piesa în finalul filmului. Pelicula a fost lansată într-o perioadă în care cariera lui Carey era în impas, după eșecul răsunător al filmului „Glitter” și un episod personal dificil, intens comentat de presa tabloidă.

Acel moment a schimbat însă totul. „Popularitatea cântecului în Love Actually a transformat cu adevărat melodia într-un pilon al repertoriului de Crăciun”, explică un specialist pentru BBC. Iar odată cu reușita filmului, piesa a început, practic, să circule liber în casele oamenilor, printr-un soi de transfer emoțional între povestea cinematografică și nostalgia perioadei de iarnă.

De aici, Mariah Carey a speculat cu inteligență fiecare ocazie de a menține cântecul relevant. A lansat o versiune „Extra Festive” (2010), apoi o piesă „SuperFestive” cu Justin Bieber (2011), a cântat-o cu The Roots la Jimmy Fallon (2012), a înregistrat un duet cu Michael Bublé (2013), a filmat momente virale în Carpool Karaoke (2016), a produs o ediție specială de Crăciun pentru Apple TV (2020) și a transformat concertele de sezon într-o tradiție anuală.

Din 2019, la fiecare 1 noiembrie, artista postează ritualic filmulețul cu celebra replică „It’s time”, semn că a început sezonul de sărbători. Clipul a devenit, practic, clopoțelul care dă startul global al Crăciunului.

Profitul generat de „All I Want for Christmas Is You” este, la rândul său, un record în sine. Cele mai prudente estimări, precum cele ale Forbes și The Economist, arată că artista câștigă aproximativ 2,5 milioane de dolari anual doar din redevențe. Alte publicații americane – între care New York Post – urcă suma chiar la 3 milioane de dolari pe an.

În 2023, Associated Press a estimat că piesa a generat aproximativ 100 de milioane de dolari în redevențe de la lansare, iar economiștii au declarat pentru CNBC că în 2024 piesa generează probabil venituri de aproximativ trei până la patru milioane de dolari în fiecare an.

Melodia urcă constant în fruntea topurilor de streaming, iar odată cu apropierea lunii decembrie redevine omniprezentă în Billboard Hot 100, Spotify, Apple Music și în playlisturile marilor retaileri. În 2021, a devenit prima piesă de Crăciun certificată cu Discul de Diamant de către RIAA, semn că a depășit 10 milioane de vânzări și streamuri.

În 2023, cântecul a intrat în Registrul Național de Înregistrări al Congresului SUA, o distincție rezervată doar creațiilor cu importanță culturală majoră. Iar în decembrie 2024, melodia a bifat încă o performanță: a depășit 2 miliarde de ascultări pe Spotify, devenind prima piesă festivă din istorie care atinge acest prag.

Pe streaming, răspunsul este fără echivoc: da. De ani buni, melodia este numărul 1 global pe 25 decembrie, iar ascultările au crescut cu peste 120% față de 2019. În ceea ce privește vânzările totale, „White Christmas” al lui Bing Crosby rămâne încă pe primul loc, cu aproximativ 50 de milioane de exemplare vândute, dar hitul lui Mariah Carey se apropie vertiginos.

La finalul lui 2024, piesa contabiliza 20 de săptămâni în fruntea topului Billboard Streaming Songs – egalând recordul deținut de „Old Town Road” – și 16 săptămâni pe locul 1 în Billboard Hot 100 de-a lungul anilor, performanță excepțională pentru un cântec sezonier.

Popularitatea nu este însă doar o chestiune de cifre. Pentru Mariah Carey, perioada Crăciunului are o încărcătură personală profundă. Artista mărturisește adesea că finalul de an este momentul ei preferat, pentru că îl petrece alături de familie și prieteni, transformând astfel această melodie într-un simbol al propriei ei identități publice.