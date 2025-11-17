Tot mai multe vedete slăbesc cu Ozempic, fără să se gândească la riscuri

Tot mai multe celebrități recurg la injecții medicamentoase precum Ozempic (semaglutidă) sau Mounjaro (tirzepatidă) pentru pierderea rapidă în greutate. Aceste medicamente au fost inițial create pentru tratamentul diabetului de tip 2, dar au devenit populare ca „shot-uri de slăbire” în rândul vedetelor, stârnind atât admirație, cât și controverse.

Deși nu toate confirmă public utilizarea, la Hollywood au existat intens speculații. Potrivit mai multor surse din presă, nume precum Demi Lovato și Ariana Grande au fost asociate cu aceste medicamente, deși nu au făcut declarații oficiale.

Alte vedete care au recunoscut public că folosesc astfel de injecții sunt Whoopi Goldberg, care a declarat că utilizează Mounjaro pentru a-și controla greutatea: „Am pierdut aproape două persoane datorită acestui tratament”, a glumit ea.

Comedianta Amy Schumer a povestit despre efectele secundare severe când a încercat Ozempic, afirmând că era „la pat” în acea perioadă.

Alte nume implicate includ Sharon Osbourne, care a spus că medicamentul i-a provocat greață intensă timp de două săptămâni: „Am slăbit 19 kilograme… dar nu voiam să fiu atât de slabă”, a declarat ea.

Medicamentele precum Ozempic și Mounjaro oferă un avantaj clar: reducerea apetitului și o scădere rapidă în greutate. Acest lucru poate fi atractiv mai ales pentru celebrități aflate sub presiunea publică de a arăta într-un anumit fel.

Însă nu totul este liniște: apar semnale de alarmă legate de efectele secundare. Autoritățile britanice au început să investigheze sute de rapoarte de pancreatită acută la utilizatorii de GLP‑1, inclusiv Mounjaro și semaglutidă. Pancreatita este o inflamare gravă a pancreasului, care poate deveni o problemă serioasă, chiar fatală.

Pe lângă aceasta, mulți utilizatori raportează greață persistentă, vărsături și modificări gastrointestinale. Există și rapoarte din comunitățile online (Reddit) despre părți negre ale experienței: utilizatori spun că, după întreruperea tratamentului, au avut episoade de „binging” alimentar, au dezvoltat anxietate, iar starea lor mentală s-a deteriorat.

Unele persoane care au luat Ozempic au spus că au slăbit rapid, dar că pielea și fața lor și-au pierdut fermitatea.

Pe lângă riscurile fizice, există și un impact psihologic. Popularitatea acestor medicamente la Hollywood ar putea eroda mișcarea de acceptare a corpului („body positivity”). Pentru unii, folosirea injecțiilor devine un mod rapid de a modela corpul, dar nu fără costuri emoționale.

De asemenea, efectele secundare pot afecta calitatea vieții. Pe Reddit, un utilizator povestește: „Mă simțeam grozav fizic după ce am început să slăbesc, dar sănătatea mea mintală a avut de suferit. Am devenit anxios, mă retrăgeam de prieteni și nu mai puteam să mă concentrez la muncă.”

Deși ambele medicamente sunt folosite pentru scăderea în greutate, ele provin din clase ușor diferite și pot avea profile distincte de efecte adverse. Ozempic conține semaglutidă, iar Mounjaro — tirzepatidă. Unii utilizatori spun că au tolerat mai bine Mounjaro decât Ozempic, raportând grețuri mai puțin persistente sau o experiență generală mai bună.

Totuși, acest tip de tratament trebuie urmărit medical. Specialiștii subliniază că injecțiile nu sunt o soluție „magică” și trebuie folosite cu prudență, sub supraveghere, nu ca un shortcut de frumusețe.