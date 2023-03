Ce este „Fața Ozempic”? Medicii explică de ce se întâmplă și cum se poate rezolva

Deși Ozempic în sine nu este aprobat de FDA pentru pierderea în greutate, unii clinicieni îl prescriu pentru asta. Ingredientul activ din Ozempic, semaglutida, este disponibil într-o doză mai mare într-un alt medicament numit Wegovy, care este utilizat pentru a trata obezitatea legată de hipertensiune arterială, diabet de tip 2 sau colesterol ridicat.

Ozempic acționează prin creșterea ușoară a ratei metabolice și prin creșterea arderii grăsimilor din celulele adipoase, ceea ce ajută la scăderea glicemiei și la prevenirea nivelelor înalte de zahăr din sânge. Ozempic poate provoca reacții adverse precum greață, diaree, dureri abdominale, constipație și dureri de cap. Mai mult, pierderea rapidă în greutate datorată Ozempic poate avea ca rezultat slăbirea pielii de pe față, cunoscută sub numele de „fața Ozempic”, cauzată de o pierdere de grăsime și mușchi sub piele. Cu toate acestea, nu toți cei care iau Ozempic se confruntă cu această afecțiune.

Dacă impactul facial al Ozempic deranjează pe cineva, există o serie de tratamente dermatologice care pot restabili volumul pierdut sub piele. Injectabilele și substanțele de umplere, cum ar fi Restylane, Juvederm, Sculptra sau Radiesse, pot ajuta la restabilirea volumului facial complet. Un lifting facial este o altă opțiune pentru cei care au peste 40 de ani și care pot fi candidați pentru această intervenție chirurgicală. Totuși, aceste tratamente nu sunt necesare, deoarece nu există nimic în neregulă din punct de vedere tehnic cu impactul facial al Ozempic.

Este important de reținut că este necesară o monitorizare medicală atentă atunci când se ia Ozempic. Doar persoanelor cu un anumit Indice de Masă Corporală ar trebui să li se prescrie medicamentul, iar medicii folosesc criterii atente pentru a determina dacă medicamentul este potrivit pentru o persoană.

Pentru cei care nu îndeplinesc pragul IMC, există căi alternative pentru a pierde în greutate, cum ar fi planificarea meselor, utilizarea unei aplicații pentru a-și urmări activitatea și consultații de nutriție. Persoanele cu antecedente personale sau familiale de carcinom tiroidian medular, sindrom de neoplazie endocrină multiplă de tip 2 sau tulburări pancreatice nu trebuie să ia Ozempic. Este important să discutați mai întâi cu un medic dacă există îndoieli cu privire la administrarea Ozempic.

