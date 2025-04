Monden Maria Popovici, de pe scenă la spital. Are o perioadă foarte dificilă







Maria Popovici a anunțat pe rețelele de socializare că se confruntă cu probleme de sănătate, începând să se simtă rău chiar pe scenă. Vedeta a ajuns la spital, iar veștile doctorilor i-au confirmat suspiciunile.

Aceasta a anunțat, luni, pe Instagram că se confruntă cu probleme de sănătate, menționând că trece printr-o perioadă dificilă și consideră că această experiență una dintre cele mai neplăcute prin care a trecut.

Aflată în turneu, vedeta s-a confruntat cu simptome severe ale gripei B, resimțind o stare de slăbiciune accentuată. Deși a primit îngrijiri medicale și i s-a confirmat că boala evoluează normal, ea a continuat să urce pe scenă. Procesul de recuperare rămâne dificil, iar oboseala persistă chiar și după eforturi minime, precum mersul pe jos pentru câteva minute.

Această experiență i-a schimbat opinia despre vaccinare, motiv pentru care a decis să se vaccineze în toamna viitoare.

„Gripa B a fost cea mai nașpa chestie fizică prin care a trebuit să trec până acum de când sunt adult. Nici nu îmi pun problema să nu mă vaccinez la toamnă – fiecare face ce vrea, zic de mine, nu-mi săriți în cap. Sunt încă în turneu și am avut până acum 4 show-uri la care am urcat vai-mama-mea pe scenă, mai am 5…

Am fost ieri la spital și se pare că își urmează cursul normal, nu s-a înrăutățit… dar te refaci foarte greu. Obosești și de la 5 minute de mers pe jos, ți-e greață, ai amețeli și ceață mentală. Tot timpul îți aduci aminte să ai grijă de sănătatea ta atunci când ți-e rău… Vă las un reminder să aveți grijă de voi, căci atunci când e nașpa, e nașpa rău”, a scris aceasta, pe Instagram.