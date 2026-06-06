Ploile torențiale care au afectat sâmbătă mai multe județe din Moldova au provocat inundații și numeroase pagube. Echipele de salvatori au fost mobilizate pentru evacuarea apei din gospodării și clădiri, precum și pentru îndepărtarea arborilor și crengilor doborâte de vremea severă.

Printre clădirile afectate se numără sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui.

De asemenea, municipiul Onești se numără printre localitățile cele mai afectate de ploile torențiale de sâmbătă după-amiază. Echipajele ISU Bacău intervin pentru evacuarea apei din curțile inundate de pe mai multe străzi din oraș, inclusiv Calea Bacăului, Perchiului, Ecoului, Nucului, Valea Caraclăului și Aleea Podu Alb.

În urma ploilor abundente căzute în ultimele ore, pompierii din Vrancea au fost mobilizați în mai multe zone ale județului pentru gestionarea efectelor produse de acumulările de apă. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea (ISU), echipajele intervin în municipiul Focșani, unde acționează pentru evacuarea apei din subsolul Spitalului Județean de Urgență, dar și din alte zone afectate din oraș.

Probleme au fost semnalate și în mediul rural. În comuna Urechești, aproximativ 25 de gospodării au fost afectate de inundații, iar pompierii lucrează pentru limitarea pagubelor și sprijinirea locuitorilor.

Intervenții sunt în desfășurare și în comunele Gura Caliței și Dumitrești, unde forțele ISU colaborează cu serviciile voluntare pentru situații de urgență din cele două localități.

Pompierii le recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele inundate sau afectate de acumulările de apă.

De asemenea, populația este îndemnată să respecte indicațiile autorităților și să apeleze numărul unic de urgență 112 în cazul unor situații care le pot pune în pericol viața, bunurile sau siguranța.

Sâmbătă, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare Cod galben de inundații, valabilă de la ora 12:00 până duminică, la ora 12:00, pe fondul precipitațiilor abundente înregistrate în ultimele ore în mai multe regiuni ale țării.

Specialiștii avertizează că există condiții favorabile pentru apariția scurgerilor importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, precum și pentru formarea unor viituri rapide pe cursurile mici de apă. Totodată, debitele și nivelurile unor râuri pot crește semnificativ, existând riscul producerii unor inundații locale și al depășirii cotelor de atenție.

În intervalul sâmbătă, ora 12:00 – ora 24:00, avertizarea vizează râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș și Mureș, alături de afluenții acestora. Sub atenționare se află și râurile Arieș, Târnava Mică, Târnava Mare, precum și anumite sectoare ale Oltului.

Județele afectate în această etapă sunt Maramureș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Harghita, Mureș, Alba, Brașov, Sibiu, Covasna și Vâlcea.

Potrivit hidrologilor, până duminică la prânz, atenționarea va fi valabilă și pentru alte bazine hidrografice importante din țară. Sunt vizate râurile din bazinul Ialomiței și afluenții acestuia, râul Prahova, precum și cursurile de apă din bazinele Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Bârlad, Putna, Râmnicu Sărat și Buzău.

De asemenea, sub incidența avertizării se află afluenți ai Siretului, sectoare ale Prutului și Jijiei, dar și râurile din Dobrogea, respectiv din județele Constanța și Tulcea.