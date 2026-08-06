Traficul rutier din România devine tot mai aglomerat, iar atenția la volan este esențială pentru siguranța tuturor participanților la drum. Cu toate acestea, mulți conducători auto dezvoltă în timp obiceiuri periculoase, pe care ajung să le considere gesturi inofensive.

Deși unele dintre ele par minore la prima vedere, acestea reprezintă principalele cauze ale incidentelor neplăcute și ale accidentelor rutiere.

Iată trei dintre cele mai frecvente greșeli făcute de șoferi și motivele pentru care ar trebui evitate cu desăvârșire.

Schimbarea benzii de circulație sau efectuarea unui viraj fără o avertizare prealabilă este o problemă întâlnită zilnic pe șosele. Mulți conducători auto uită că maneta de semnalizare nu oferă doar o indicație opțională, ci reprezintă o obligație legală și un instrument esențial de comunicare în trafic.

Atunci când nu semnalizezi din timp, îi privezi pe ceilalți șoferi de posibilitatea de a reacționa corect. Frânarea bruscă a celor din spate sau neînțelegerea intențiilor tale de deplasare pot duce rapid la tamponări evitabile.

Graba și lipsa de răbdare îi determină pe mulți conducători auto să circule lipiți de vehiculul din față. Această practică reduce considerabil timpul de reacție în cazul unei frânări neașteptate.

Factori precum carosabilul umed, vizibilitatea redusă sau starea anvelopelor măresc substanțial distanța necesară pentru oprire. Păstrarea unui spațiu adecvat între mașini nu este un semn de ezitare, ci o măsură elementară de prevenție care îți poate salva viața și autoturismul.

Chiar dacă legislația este tot mai strictă, utilizarea telefonului mobil la volan rămâne o tentație majoră. Verificarea mesajelor, navigarea pe rețelele sociale sau purtarea de convorbiri fără un sistem hands-free distrag atenția vizuală și mentală de la drum.

Câteva secunde în care privirea este ațintită asupra ecranului sunt suficiente pentru ca mașina să parcurgă zeci de metri fără un control real. În acest interval, orice obstacol apărut spontan pe carosabil devine o amenințare iminentă.

Adoptarea unui stil de condus preventiv presupune renunțarea la aceste obiceiuri nocive. Respectarea regulilor de circulație și păstrarea atenției concentrate exclusiv la drum rămân cele mai eficiente modalități de a ajunge cu bine la destinație.