Virgil Popescu: „Securitatea Neptun Deep trebuie tratată ca o problemă de siguranță națională!”

Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu a declarat că România va primi în câteva luni primele gaze din proiectul Neptun Deep, precizând că iarna care urmează este ultima înainte ca gazele extrase din Marea Neagră să înceapă să intre în Sistemul Energetic Național.

Declarația fostului ministru vine după un incident în careo navă a fost lovită de o dronă în apropierea platformei Neptun Deep. Virgil Popescu susține că securitatea proiectului și a infrastructurii offshore trebuie tratată drept o problemă de siguranță națională.

Fostul ministru al Energiei a spus că incidentele care implică drone și mine în zona infrastructurii energetice din Marea Neagră s-au înmulțit, inclusiv în apropierea Neptun Deep.

„Securitatea Neptun Deep trebuie tratată ca o problemă de siguranță națională! Incidentul de astăzi, cu nava lovită de o dronă în apropierea platformei Neptun Deep, este un nou avertisment pe care nu avem voie să-l ignorăm. Se înmulțesc incidentele cu drone și mine în zona infrastructurii energetice din Marea Neagră, inclusiv în apropierea Neptun Deep.

Întâmplare? Nu cred. Pentru ruși, independența energetică a României este un adevărat coșmar. Iar noi trebuie să ne asigurăm că Neptun Deep și întreaga infrastructură offshore sunt apărate în fața dronelor, minelor și oricăror acțiuni ostile.

Neptun Deep este una dintre garanțiile independenței energetice a României. Într-o lume în care energia a devenit din nou armă geopolitică, iar piețele și prețurile gazelor sunt permanent expuse crizelor și conflictelor, gazul românesc din Marea Neagră este o gură de oxigen pentru România”, a scris fostul ministru pe Facebook.

„Ar fi o inconștiență să construim această independență energetică fără să construim, în același timp, și scutul care o protejează. Neptun Deep este proiectul meu de suflet pentru că am luptat pentru el atunci când era blocat și mulți nu mai credeau că va deveni realitate. Ca ministru al Energiei am modificat Legea offshore, am creat cadrul care a făcut posibilă investiția și am adus Romgaz în proiect prin achiziția participației ExxonMobil. Am făcut toate acestea pentru ca gazul românesc să ajungă la români și pentru ca România să nu mai depindă de gazul rusesc.

Acum trebuie să apărăm ceea ce am construit. Nu putem investi ani de muncă și miliarde de euro în independența energetică a României și apoi să lăsăm infrastructura care ne-o asigură vulnerabilă în Marea Neagră. Neptun Deep trebuie protejat ca infrastructură strategică a României”, a mai transmis Virgil Popescu.