O nouă metodă de fraudă prin SMS îi vizează pe șoferi, escrocii folosindu-se de numele platformei TPARK pentru a-i determina să achite presupuse datorii pentru parcare. Mesajele anunță existența unor sume neachitate și invocă posibile penalități pentru a-i convinge pe destinatari să acceseze linkuri frauduloase. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSCDNSC) atrage atenția că aceste mesaje sunt transmise de la numere necunoscute și conțin linkuri care nu aparțin domeniului oficial TPARK.

Mesajele frauduloase sunt concepute astfel încât să provoace îngrijorare și să determine utilizatorii să acționeze rapid, fără să verifice autenticitatea informațiilor primite.

„Mesajul creează o stare artificială de urgență, susținând că, în cazul întârzierii plății, vor fi aplicate penalități. Pentru verificarea și achitarea presupusei amenzi, utilizatorul este îndemnat să acceseze un link fraudulos inclus în SMS”, se arată într-o postare pe Facebook a DNSC.

După accesarea linkului, utilizatorii ajung pe o pagină care imită identitatea vizuală a platformei TPARK. Site-ul folosește logo-ul și elemente grafice asemănătoare celor oficiale, pentru a crea impresia că este legitim.

Ulterior, persoanelor vizate li se solicită numărul de înmatriculare al autovehiculului, sub pretextul verificării presupusei amenzi, după care sunt direcționate către o pagină de plată frauduloasă.

Specialiștii DNSC atrag atenția că expresii precum „sumă neachitată”, „penalități” sau solicitările de plată urgentă sunt folosite de atacatori pentru a determina victimele să furnizeze informații fără să verifice sursa mesajelor.

Pentru a evita astfel de fraude, reprezentanții DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze linkurile primite prin SMS pentru plata unor presupuse amenzi sau datorii și să verifice cu atenție adresa site-urilor înainte de a introduce date personale, informații despre autovehicul sau date bancare.

De asemenea, serviciile TPARK trebuie accesate exclusiv prin canalele oficiale, fie prin introducerea manuală a adresei platformei în browser, fie prin intermediul aplicației oficiale. Utilizatorii sunt sfătuiți să nu introducă datele cardurilor bancare pe pagini accesate din mesaje nesolicitate.

Persoanele care au accesat linkurile frauduloase și au introdus datele cardurilor bancare trebuie să contacteze imediat banca pentru blocarea instrumentului de plată și verificarea eventualelor tranzacții neautorizate, spun experții în securitate cibernetică.