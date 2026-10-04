Social

O nouă metodă de înșelăciune îi vizează pe șoferi. Cum încearcă escrocii să ajungă la datele bancare

O nouă metodă de înșelăciune îi vizează pe șoferi. Cum încearcă escrocii să ajungă la datele bancareȘofer. Sursa foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O nouă metodă de fraudă prin SMS îi vizează pe șoferi, escrocii folosindu-se de numele platformei TPARK pentru a-i determina să achite presupuse datorii pentru parcare. Mesajele anunță existența unor sume neachitate și invocă posibile penalități pentru a-i convinge pe destinatari să acceseze linkuri frauduloase. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSCDNSC) atrage atenția că aceste mesaje sunt transmise de la numere necunoscute și conțin linkuri care nu aparțin domeniului oficial TPARK.

Escrocii creează un sentiment de urgență pentru a-i determina pe șoferi să plătească

Mesajele frauduloase sunt concepute astfel încât să provoace îngrijorare și să determine utilizatorii să acționeze rapid, fără să verifice autenticitatea informațiilor primite.

„Mesajul creează o stare artificială de urgență, susținând că, în cazul întârzierii plății, vor fi aplicate penalități. Pentru verificarea și achitarea presupusei amenzi, utilizatorul este îndemnat să acceseze un link fraudulos inclus în SMS”, se arată într-o postare pe Facebook a DNSC.

După accesarea linkului, utilizatorii ajung pe o pagină care imită identitatea vizuală a platformei TPARK. Site-ul folosește logo-ul și elemente grafice asemănătoare celor oficiale, pentru a crea impresia că este legitim.

Ulterior, persoanelor vizate li se solicită numărul de înmatriculare al autovehiculului, sub pretextul verificării presupusei amenzi, după care sunt direcționate către o pagină de plată frauduloasă.

Telefon

Telefon. Sursa foto: Freepik

DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze linkurile primite prin SMS

Specialiștii DNSC atrag atenția că expresii precum „sumă neachitată”, „penalități” sau solicitările de plată urgentă sunt folosite de atacatori pentru a determina victimele să furnizeze informații fără să verifice sursa mesajelor.

Pentru a evita astfel de fraude, reprezentanții DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze linkurile primite prin SMS pentru plata unor presupuse amenzi sau datorii și să verifice cu atenție adresa site-urilor înainte de a introduce date personale, informații despre autovehicul sau date bancare.

De asemenea, serviciile TPARK trebuie accesate exclusiv prin canalele oficiale, fie prin introducerea manuală a adresei platformei în browser, fie prin intermediul aplicației oficiale. Utilizatorii sunt sfătuiți să nu introducă datele cardurilor bancare pe pagini accesate din mesaje nesolicitate.

Ce trebuie să facă persoanele care au furnizat deja datele bancare

Persoanele care au accesat linkurile frauduloase și au introdus datele cardurilor bancare trebuie să contacteze imediat banca pentru blocarea instrumentului de plată și verificarea eventualelor tranzacții neautorizate, spun experții în securitate cibernetică.

Stiri calde

16:34 - O nouă metodă de înșelăciune îi vizează pe șoferi. Cum încearcă escrocii să ajungă la datele bancare

16:25 - Proteste față de TollRo și scumpirea motorinei. Zeci de șoferi au ieșit pe străzile din Târgu Jiu și amenință cu blocaje

16:13 - Secretul caselor care păstrau căldura când temperaturile ajungeau la -30 de grade. Trucul folosit de oameni în urmă c...

16:01 - Bagajul de cabină, inclus în prețul biletului de avion. Când intră în vigoare noile reguli

15:50 - Panicǎ și suspiciuni în Rusia: Un caz mortal de ciumǎ la Irkutsk stârnește teorii ale conspirației și măsuri drastice...

15:39 - Muzeele europene își retrag cele mai valoroase comori din expoziții, de teama furturilor. Vizitatorii vor vedea tot m...

HAI România!

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul ar scădea”

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul...

Proiecte speciale