O nouă metodă de escrocherie, bazată pe clonarea vocii și falsificarea numărului de telefon afișat pe ecran, ar putea fi folosită și în Republica Moldova. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că fenomenul este deja cunoscut în unele state europene.

Cernăuțeanu a explicat că informațiile despre această metodă au ajuns la autoritățile moldovene prin schimbul de date cu partenerii europeni. Poliția pregătește o campanie de informare pentru populație, inclusiv un spot dedicat acestui tip de fraudă.

„Până la moment nici pe teritoriul Republicii Moldova nu am stabilit clonarea vocii unei persoane, dar acest lucru ne este deja cunoscut și în schimbul de informații cu partenerii europeni. Această formă infracțională este deja utilizată în unele state europene, unde vocea și numărul este clonat și de aici pornește procedura”, a declarat Viorel Cernăuțeanu.

Șeful Poliției Naționale a precizat că autoritățile intenționează să înceapă în perioada următoare o campanie de informare privind această metodă.

„Am pregătit un spot la acest capitol și curând o să-l lansăm pentru a informa cetățenii și să încercăm să prevenim cât mai timpuriu, chiar dacă pe teritoriul RM încă nu a fost comisă”, a spus Cernăuțeanu.

Într-o astfel de schemă, infractorii pot încerca să creeze impresia că apelul provine de la o persoană cunoscută victimei. Clonarea vocii cu ajutorul tehnologiilor de inteligență artificială poate reproduce caracteristicile vocii unei persoane, în timp ce falsificarea identității apelantului poate face ca pe ecran să apară un număr cunoscut.

Cele două elemente pot fi folosite împreună pentru a crește credibilitatea apelului.

Europol avertizează că caller ID spoofing, tehnica prin care informațiile afișate despre apelant sunt falsificate, este folosită în fraude și în atacuri de tip social engineering. Potrivit agenției europene, infractorii pot face ca un apel să pară că provine de la o instituție, o companie sau chiar de la o persoană cunoscută.

Într-un ghid dedicat fraudelor prin telecomunicații, Europol avertizează și asupra apelurilor de tip vishing, prin care infractorii încearcă să obțină date personale, informații financiare sau transferuri de bani. Agenția recomandă verificarea identității apelantului printr-un canal separat și avertizează că numărul afișat pe telefon poate fi falsificat.

În Republica Moldova, folosirea unor numere de telefon falsificate în cadrul escrocheriilor este deja documentată de autorități.

În iunie 2026, Viorel Cernăuțeanu declara că majoritatea apelurilor folosite în schemele de fraudă sunt realizate prin telefonie IP și sisteme care permit afișarea unui număr ales de infractori. Potrivit acestuia, escrocii folosesc inclusiv numere moldovenești pentru a induce victimele în eroare.

Prin urmare, numărul afișat pe ecran nu reprezintă, în sine, o garanție că persoana care sună este cea indicată de telefon.

Problema escrocheriilor telefonice și online este deja una importantă în Republica Moldova. Date prezentate de Viorel Cernăuțeanu la audieri publice organizate în iunie 2026 arată că, în primele cinci luni ale anului, au fost înregistrate 1.767 de cazuri de fraude telefonice și online, iar prejudiciul raportat a ajuns la aproximativ 157 de milioane de lei moldovenești.

Poliția a avertizat în aprilie și asupra altor scheme în care escrocii se prezintă drept reprezentanți ai băncilor sau ai instituțiilor statului. Victimele sunt contactate telefonic și li se spune că pe numele lor ar exista credite sau tranzacții suspecte, după care sunt determinate să transfere bani ori să ofere informații.

Noua metodă despre care vorbește șeful Poliției Naționale ridică o problemă suplimentară: dacă vocea și numărul de telefon par autentice, victima poate avea dificultăți în a verifica rapid cine se află de fapt la celălalt capăt al apelului.

Cernăuțeanu a fost întrebat inclusiv despre situația în care o persoană vede pe telefon că este sunată de fiul, fiica, fratele sau sora sa.

Polițistul a precizat că autoritățile au pregătit un material video tocmai pentru a explica populației riscul și pentru a încuraja verificarea informațiilor înainte ca o eventuală schemă de acest tip să se extindă în Republica Moldova.

„Odată ce ne este cunoscut că acest lucru se întâmplă undeva în afară, trebuie de pregătit pașii de prevenire ca să nu admitem extinderea acestui fenomen. Cât mai mult o să vorbim și o să informăm, atât prudența o să crească și o să întrerupă procesele de escrocherie”, a declarat Viorel Cernăuțeanu.

Și Europol a documentat în Europa scheme în care infractorii se dau drept membri ai familiei. Într-o operațiune coordonată împotriva unei rețele care folosea așa-numitele „shock calls”, suspecții contactau victimele și pretindeau că sunt rude implicate în accidente, solicitând bani pentru rezolvarea unei situații urgente.

Poliția din Republica Moldova recomandă ca persoanele contactate prin telefon în cadrul unor presupuse situații urgente să nu ofere date personale sau bancare și să nu urmeze instrucțiuni primite telefonic. În cazul unor apeluri suspecte, recomandarea este ca legătura să fie întreruptă și informația să fie verificată direct la instituția sau persoana invocată de apelant.

Europol recomandă, de asemenea, ca identitatea apelantului să fie verificată printr-un număr obținut dintr-o sursă independentă, nu prin numărul furnizat sau afișat în timpul apelului. Agenția atrage atenția că un număr aparent legitim poate fi falsificat prin tehnologia de caller ID spoofing.

În cazul unei pretinse urgențe în familie, verificarea printr-un apel separat către persoana respectivă sau către un alt membru al familiei poate ajuta la identificarea unei tentative de fraudă.